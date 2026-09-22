Elternpaar, das Tochter 13 Jahre bei Kindermädchen ließ, verliert Sorgerecht

In der chinesischen Provinz Shanxi wurde einem Ehepaar, das seine Tochter 13 Jahre lang in der Obhut eines Kindermädchens gelassen hatte, per Gerichtsbeschluss das Sorgerecht entzogen. Die Frau, die das Mädchen jahrelang aufgezogen hat, wurde zu ihrer offiziellen Vormundin ernannt. Dies berichtete Wccdaily.

Das Mädchen wurde 2012 geboren. Kurz darauf engagierten die Eltern ein Kindermädchen namens Zhang, um sich um das Kind zu kümmern. Im Jahr 2014 erklärte das Paar, es könne das Mädchen nicht selbst erziehen, und bat das Kindermädchen, sie vorübergehend mit zu sich nach Hause nach Shanxi zu nehmen.

Doch mit der Zeit blieben Versuche, das Kind wieder in ihre Obhut zu geben, erfolglos. Das Kindermädchen versuchte mehrmals, das Mädchen zu den Eltern zu bringen, doch diese weigerten sich, das Kind aufzunehmen.

Gerichtsunterlagen zufolge zahlten die Eltern bis 2017 regelmäßig Geld für den Unterhalt des Mädchens. Danach wurden diese Zahlungen vollständig eingestellt. Gleichzeitig zeigten sie kaum noch Interesse am Leben und der Erziehung des Kindes.

Das Mädchen blieb ohne offizielle Dokumente

Da die Betreuung des Kindes von den Eltern nie offiziell geregelt wurde, konnte das Mädchen 13 Jahre lang keinen Wohnsitz anmelden.

Dies wirkte sich auch auf ihre Bildung und andere soziale Rechte aus. Ohne offiziellen Status blieb das Mädchen in der Schule ohne Sozialversicherung. Infolgedessen konnte sie bestimmte offizielle Verfahren, die für die Zulassung zu höheren Klassen erforderlich sind, nicht durchlaufen.

Als sich das Problem verschärfte, wandte sich das Kindermädchen an die Staatsanwaltschaft. Ihre Klage wurde unterstützt und der Fall kam vor Gericht.

Das Gericht berücksichtigte auch den Wunsch des Kindes

Während des Gerichtsverfahrens wurde festgestellt, dass das Mädchen viele Jahre mit Zhang zusammengelebt hatte, ihre Familie als ihre eigene betrachtete und in diesem Zuhause bleiben wollte.

Daraufhin entschied das Gericht, den leiblichen Eltern das Sorgerecht zu entziehen. Das Kindermädchen, das das Mädchen jahrelang betreut hatte, wurde zur offiziellen Vormundin ernannt.

Nach der Entscheidung unterstützten auch die örtlichen Behörden die Formalisierung der notwendigen Dokumente für das Kind und die Wiederherstellung ihres Rechtsstatus.

Darüber hinaus wurden die Eltern, die ihre Tochter vernachlässigt hatten, zur Rechenschaft gezogen. Sie wurden zu sechs Monaten Bewährungsstrafe verurteilt.

Somit bleibt das Mädchen, das 13 Jahre lang vom Kindermädchen aufgezogen wurde, nun unter deren offizieller Vormundschaft.