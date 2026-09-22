Herbst-Tagundnachtgleiche naht: Ab dem 23. September werden die Nächte länger

Ein bedeutender astronomischer Wendepunkt steht bevor: Am 23. September überquert die Sonne den Himmelsäquator, was den Beginn des astronomischen Herbstes auf der Nordhalbkugel markiert. Danach werden die Tage kürzer und die Nächte allmählich länger.

Viele halten den 22. September für den Tag der Tagundnachtgleiche. Doch im Jahr 2026 findet die Herbst-Tagundnachtgleiche nach Taschkenter Zeit am 23. September um 05:05 Uhr statt. In diesem Moment überquert das Zentrum der Sonne die Ebene des Erdäquators.

Was bedeutet "Equinox"?

Der Begriff "Equinox" stammt aus dem Lateinischen aequus — was "gleich" bedeutet und nox — "Nacht".

Die Tagundnachtgleiche findet zweimal im Jahr statt – im März und im September. Im März markiert sie den Frühling auf der Nordhalbkugel, im September die Herbst-Tagundnachtgleiche.

Während der Herbst-Tagundnachtgleiche überquert die Sonne den Himmelsäquator von Norden nach Süden. Danach bewegt sich die Sonne auf der Nordhalbkugel täglich auf einer niedrigeren Flugbahn über den Himmel, und die Tageslichtdauer nimmt ab.

Warum sind Tag und Nacht nicht genau 12 Stunden lang?

Der Begriff "Tagundnachtgleiche" bedeutet nicht, dass Tag und Nacht exakt 12 Stunden dauern.

Tatsächlich ist die Tageslichtdauer an den meisten Orten etwas länger als 12 Stunden, da die atmosphärische Lichtbrechung und die Berechnung von Sonnenauf- und -untergang basierend auf dem oberen Rand der Sonnenscheibe statt ihres Zentrums dies beeinflussen.

Zum Beispiel: am 22. September beträgt die Tageslichtdauer in Taschkent etwa 12 Stunden und 11 Minuten. Ab dem 23. September beginnt die Tagesdauer wieder zu sinken.

Was ändert sich ab morgen?

Nach der Herbst-Tagundnachtgleiche werden die Tage auf der Nordhalbkugel weiterhin kürzer und die Nächte länger.

In Taschkent geht die Sonne am 22. September gegen 06:10 Uhr auf und um 18:20 Uhr unter. Am 23. September sinkt die Tageslichtdauer auf etwa 12 Stunden und 8 Minuten. In den folgenden Tagen wird dieser Unterschied weiter zunehmen.

Dieser Prozess dauert bis zur Wintersonnenwende im Dezember an. Danach beginnen die Tage allmählich wieder länger zu werden.

Der astronomische Beginn eines großen Wandels in der Natur

Die Tagundnachtgleiche ist nicht nur ein Datum im Kalender. Es ist ein wichtiges astronomisches Ereignis, das mit der Bewegung der Erde um die Sonne und der Neigung der Erdachse zusammenhängt.

Deshalb gilt der 23. September 2026 als Startpunkt des astronomischen Herbstes für die Nordhalbkugel. gilt als.

Heute ist also der Vorabend der Tagundnachtgleiche. Ab morgen früh zeigt sich ein weiteres bekanntes Naturgesetz: die Tage werden kürzer und die Nächte beginnen länger zu werden.