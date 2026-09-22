Rotlippen-Fledermausfisch: Er schwimmt nicht am Meeresboden, er „läuft“

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Rotlippen-Fledermausfisch: Er schwimmt nicht am Meeresboden, er „läuft“

Der durch sein seltsames Aussehen auffallende Rotlippen-Fledermausfisch, also Ogcocephalus porrectus hat eines der markantesten Merkmale: einen rötlich-roten Mund, der menschlichen Lippen ähnelt. Er ist meist klein und erreicht laut FishBase eine maximale Länge von 13,9 Zentimetern. Seine Lebenserwartung ist bisher nicht genau bekannt.

Das Interessanteste an diesem Fisch ist jedoch nicht sein Aussehen, sondern seine Fortbewegungsart. Der Rotlippen-Fledermausfisch ist nicht für aktives Schwimmen über lange Strecken angepasst. Er nutzt seine Brust- und Bauchflossen wie Beine und „läuft“ förmlich über den Meeresboden.

Diese Art kommt im östlichen Pazifik vor, hauptsächlich rund um die Kokos-Insel bei Costa Rica. Er lebt am Meeresboden, meist in Tiefen von 35 bis 150 Metern.

Ein Rotlippen-Fledermausfisch steht auf dem sandigen Meeresboden.

Am Kopf des Fisches befindet sich eine spezielle Struktur, das Illicium, das hilft, Beute anzulocken. Es fungiert als eine Art „Angelrute“ und hilft dabei, kleine Beutetiere in die Nähe des Fisches zu locken.

Aufgrund seiner roten Lippen und der beinartigen Flossen hat dieser ungewöhnliche Fisch als eines der seltsamsten Lebewesen der Meereswelt Aufmerksamkeit erregt.

Ein Rotlippen-Fledermausfisch aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt.
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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