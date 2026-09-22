Powerbank fängt im Flugzeug Feuer: KLM-Flug muss nach Amsterdam zurückkehren

Am 17. September 2026 fing in einem Flugzeug der Fluggesellschaft KLM, das von Amsterdam nach Curaçao unterwegs war, eine Powerbank Feuer. Der Vorfall ereignete sich in der Business Class etwa 5,5 Stunden nach dem Start.

Laut RTL Nieuws gehörte die Powerbank Camiel Eurlings, dem ehemaligen niederländischen Verkehrsminister und früheren KLM-Chef. Ein Passagier berichtete, dass das Gerät zum Zeitpunkt des Vorfalls geladen wurde. Eurlings soll leichte Verletzungen erlitten haben, wobei KLM erklärte, die Identität des Passagiers nicht bestätigen zu wollen.

Ein Passagier gab an, zunächst ein Geräusch wie eine laute Explosion gehört zu haben, woraufhin Flammen in der Nähe eines Sitzes auftauchten. Die Flugbegleiter brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und beruhigten die Passagiere.

Aufgrund des Vorfalls entschied der Kapitän, den Flug über dem Atlantik abzubrechen und zum Flughafen Schiphol in Amsterdam zurückzukehren. An Bord befanden sich 322 Passagiere. Sie wurden auf Kosten von KLM in Hotels untergebracht und flogen am nächsten Tag mit einer anderen Maschine nach Curaçao.

Gemäß den KLM-Richtlinien dürfen Passagiere Powerbanks mit an Bord nehmen, deren Nutzung oder Aufladen während des Fluges ist jedoch untersagt. Das Unternehmen untersucht den Vorfall.

Camiel Eurlings war von 2007 bis 2010 niederländischer Verkehrsminister. Später war er im Management von Air France-KLM tätig und bekleidete von 2013 bis 2014 das Amt des Präsidenten und CEO von KLM.