Powerbank fängt im Flugzeug Feuer: KLM-Flug muss nach Amsterdam zurückkehren

·63·Welt
Powerbank fängt im Flugzeug Feuer: KLM-Flug muss nach Amsterdam zurückkehren

Am 17. September 2026 fing in einem Flugzeug der Fluggesellschaft KLM, das von Amsterdam nach Curaçao unterwegs war, eine Powerbank Feuer. Der Vorfall ereignete sich in der Business Class etwa 5,5 Stunden nach dem Start.

Laut RTL Nieuws gehörte die Powerbank Camiel Eurlings, dem ehemaligen niederländischen Verkehrsminister und früheren KLM-Chef. Ein Passagier berichtete, dass das Gerät zum Zeitpunkt des Vorfalls geladen wurde. Eurlings soll leichte Verletzungen erlitten haben, wobei KLM erklärte, die Identität des Passagiers nicht bestätigen zu wollen.

Ein Passagier gab an, zunächst ein Geräusch wie eine laute Explosion gehört zu haben, woraufhin Flammen in der Nähe eines Sitzes auftauchten. Die Flugbegleiter brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und beruhigten die Passagiere.

Aufgrund des Vorfalls entschied der Kapitän, den Flug über dem Atlantik abzubrechen und zum Flughafen Schiphol in Amsterdam zurückzukehren. An Bord befanden sich 322 Passagiere. Sie wurden auf Kosten von KLM in Hotels untergebracht und flogen am nächsten Tag mit einer anderen Maschine nach Curaçao.

Gemäß den KLM-Richtlinien dürfen Passagiere Powerbanks mit an Bord nehmen, deren Nutzung oder Aufladen während des Fluges ist jedoch untersagt. Das Unternehmen untersucht den Vorfall.

Camiel Eurlings war von 2007 bis 2010 niederländischer Verkehrsminister. Später war er im Management von Air France-KLM tätig und bekleidete von 2013 bis 2014 das Amt des Präsidenten und CEO von KLM.

Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

12-jähriger Pokémon-Blogger stirbt nach Kampf gegen Krebs12-jähriger Pokémon-Blogger stirbt nach Kampf gegen KrebsGestern, 21:253,5-Meter-Hai schwimmt in Park in Busan und sorgt für Aufsehen3,5-Meter-Hai schwimmt in Park in Busan und sorgt für AufsehenGestern, 21:0370-jährige Frau für tot erklärt, wacht im Sarg auf70-jährige Frau für tot erklärt, wacht im Sarg aufGestern, 21:02Der einfache Felsen in Trabzon, auf dem Mohamed Salah saß, wurde zur „Pilgerstätte“ für Fans (Video)Der einfache Felsen in Trabzon, auf dem Mohamed Salah saß, wurde zur „Pilgerstätte“ für Fans (Video)Gestern, 20:5670-jährige Frau wacht einen Tag nach ihrem Tod im Sarg auf70-jährige Frau wacht einen Tag nach ihrem Tod im Sarg aufGestern, 20:15Muezzin der Masjid al-Haram Scheich Ibrahim al-Madani verstorbenMuezzin der Masjid al-Haram Scheich Ibrahim al-Madani verstorbenGestern, 19:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten