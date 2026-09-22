Frachtschiff kollidiert mit Fischerboot in der Straße von Singapur

Am 17. September kollidierte das unter panamaischer Flagge fahrende Frachtschiff First Margaux in der Straße von Singapur mit dem chinesischen Fischerboot Luqing Yuanyu 108. Der Vorfall ereignete sich, als die Schiffe in Richtung Westen zur Straße von Malakka unterwegs waren, wie Baird Maritime berichtete.

Berichten zufolge war die 229 Meter lange First Margaux schneller als das Fischerboot unterwegs und rammte beim Überholvorgang die hintere Steuerbordseite der Luqing Yuanyu 108. Durch den Zusammenstoß neigte sich das kleinere Schiff stark zur Seite und nahm Wasser auf.

Dennoch blieb die Luqing Yuanyu 108 schwimmfähig und konnte nach der Kollision aus eigener Kraft einen nahegelegenen Hafen erreichen. Bisher wurden keine Todesopfer oder Verletzten unter den Besatzungen der beiden Schiffe gemeldet.

Aufnahmen des Vorfalls zeigen, wie die Besatzung des Fischerbootes während des Zusammenstoßes besorgt reagierte, während Wasser in den unteren Teil des Schiffes eindrang.

Die genaue Ursache der Kollision sowie die Haftungsfrage sind derzeit noch nicht offiziell geklärt.