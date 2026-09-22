Schweine-DNA in als „Halal“ verkaufter Wurst in Tatarstan gefunden

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Schweine-DNA in als „Halal“ verkaufter Wurst in Tatarstan gefunden

In Tatarstan, Eine als „Halal“ gekennzeichnete Brühwurst wurde im Labor untersucht, wobei unerwartete tierische DNA-Spuren entdeckt wurden. Das Produkt soll im Fleisch- und Konservenkombinat Jelabuga hergestellt worden sein.

Die untersuchte Probe der „Rindfleisch“-Brühwurst enthielt DNA von Schweinen, Puten und Pferden.

Interessanterweise war keine der identifizierten Tierarten auf dem Produktetikett aufgeführt.

Die größte Frage bleibt, wie Schweine-DNA in ein als „Halal“ verkauftes Produkt gelangen konnte. Bisher wurde offiziell nicht geklärt, wie diese DNA-Spuren in die Wurst gelangten.

Experten nennen als mögliche Ursachen für diesen Vorfall die Nutzung derselben Anlagen für verschiedene Produkte während der Herstellung oder die unzureichende Einhaltung von Hygienevorschriften.

Die auf dem Etikett nicht deklarierten Tierarten haben zu weiteren Fragen bezüglich der Zusammensetzung und Kennzeichnung des Produkts geführt.

Bisher liegt noch kein abschließendes Ergebnis darüber vor, wie die DNA in das Produkt gelangte und wer dafür verantwortlich ist.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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