Venedig, die berühmteste und überlaufenste Stadt auf dem Wasser, bereitet drastische und kontroverse Maßnahmen gegen den Massentourismus (Overtourism) vor. Die lokalen Behörden diskutieren offiziell eine deutliche Erhöhung der aktuellen Eintrittsgebühr für „Tagestouristen“, die das historische Zentrum der Stadt nur für einen Tag besuchen. Laut Michele Zuin, dem Budgetberater der Stadt Venedig, Gazzettino wie die Publikation berichtet, erfüllen die derzeitigen Tarife von 5 und 10 Euro ihren Zweck nicht mehr vollständig und haben ihre abschreckende Wirkung auf Touristen verloren. „Fast jeder kann sich die heutigen 5–10 Euro leisten; es besteht die Gefahr, dass dies als restriktive Maßnahme nicht mehr funktioniert“, erklärte der offizielle Vertreter.

Derzeit ist als wahrscheinlichstes Szenario eine Anhebung des Höchstpreises auf 30 Euro geplant, wobei sogar Vorschläge bis zu 50 Euro im Raum stehen. Dieser neue Tarif könnte ab 2027 offiziell in Kraft treten. Die Stadtverwaltung betont nachdrücklich, dass das Hauptziel der Preiserhöhung nicht die Bereicherung der Staatskasse ist, sondern die Umleitung der Menschenströme an den besucherstärksten Tagen. In der Saison 2026 nahm die Stadt durch dieses System mit dem Verkauf von rund 680.000 Tickets über 5,2 Millionen Euro ein. Touristen, die in Hotels übernachten, sind von dieser Gebühr vollständig befreit, da sie lediglich die übliche Hotelsteuer zahlen.

Wird eine 30-Euro-Gebühr die Kanäle Venedigs vor Überfüllung retten, werden andere europäische Städte diese Erfahrung übernehmen und werden Touristen 2027 auf einen Besuch in Venedig verzichten?

„30-Euro-Gebühr, 5,2 Mio. Euro Einnahmen und Hotel-Ausnahme“: 5 Kernpunkte der Reform in Venedig

Wichtige Fakten aus den neuen Beschränkungen und statistischen Berichten der venezianischen Behörden:

3- bis 6-fache Tariferhöhung: Eine Anhebung der aktuellen täglichen Gebühr von 5–10 Euro auf 30 Euro (in Diskussionen sogar bis zu 50 Euro) ab 2027 wird geprüft;

Das Ziel ist nicht die Gewinnmaximierung: Die Behörden wollen durch eine hohe Gebühr erreichen, dass Menschen an stark frequentierten Tagen nicht in die Stadt kommen und andere Reiseziele wählen;

Ergebnis von 5,2 Mio. Euro im Jahr 2026: Zwischen dem 3. April und dem 26. Juli wurden an bestimmten Tagen (von 08:30 bis 16:00 Uhr) 680.000 Tickets verkauft und 5,2 Millionen Euro eingenommen;

Erleichterung für Übernachtungsgäste: Touristen, die ein Hotel in Venedig gebucht haben und für mehrere Tage bleiben, sind von dieser Gebühr befreit; die Regel gilt nur für Tagesgäste über 14 Jahren;

Überfüllung nimmt ab: Infolge der regulären Maßnahmen sank der Anteil der Tage mit mehr als 20.000 zahlenden Gästen pro Tag von 13,8 Prozent im Jahr 2024 auf nur noch 1,7 Prozent im Jahr 2026.

Tageseintrittsgebühr in Venedig: Dynamik und Analyse der Änderungen

Indikatoren zur Eindämmung des Tourismusstroms in der historischen Stadt:

Indikatoren und Parameter Aktueller Stand (Daten von 2026) Vorgeschlagener neuer Tarif (ab 2027) Tageseintrittstarif € 5 — € 10 Maximal € 30 (Vorschläge von 50 Euro wurden ebenfalls gemacht) Hauptziel und Funktion Hat seine abschreckende Wirkung verloren Drastische Reduzierung der Ströme an Spitzentagen Gesamtzahl der verkauften Tickets Ca. 680.000 Tickets Plan zur weiteren Reduzierung der Ticketanzahl Einnahmen der Stadt Über 5,2 Millionen Euro Nicht die Kasse, sondern das Management der Ströme hat Priorität Durchschnittlicher täglicher zahlender Strom 11.326 Personen pro Tag (Samstage: 13.661 Personen) Signifikante Senkung des durchschnittlichen Stroms Saisonrekord Stand 2. Mai — 25.471 Personen Tagesrekorde innerhalb von 15–18 Tausend halten Befreiungen von der Gebühr Hotelgäste, Kinder unter 14 Jahren Hotelkunden-Privileg bleibt erhalten

Expertise zu Urbanistik und Tourismusökonomie: Warum ist Venedig zu diesem Schritt gezwungen?

Schlussfolgerungen internationaler Tourismusanalysten und italienischer Experten:

„Tagestouristen“ belasten die städtische Infrastruktur: Touristen, die nur für wenige Stunden kommen, ihr eigenes Essen mitbringen und nur Müll hinterlassen, bringen der Stadt keinen wirtschaftlichen Nutzen; eine 30-Euro-Gebühr wird sie dazu zwingen, zu übernachten oder die Reise auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben;

Filter „Rote Tage“: Die geschäftigsten Tage sind auf der offiziellen Website von Venedig rot markiert; die Preiserhöhung wird die Überfüllung der Straßen an Wochenenden und den Druck auf die Wasserbusse (Vaporetto) verringern;

Europas Verpflichtung gegenüber der UNESCO: Wenn Venedig den Overtourism nicht stoppt, könnte die UNESCO die Stadt in die Liste des gefährdeten Welterbes aufnehmen; der neue Tarif ist ein strategischer Schritt zur Bewahrung des ursprünglichen Stadtbildes;

Psychologische Preisbarriere: 5–10 Euro konnten die Menschen nicht aufhalten, da dies dem Preis für Kaffee und Eis entsprach, aber 30 Euro bedeuten für eine Familie über 100 Euro zusätzliche Kosten, was viele zum Umdenken bewegen wird.

Diese entschlossene Entscheidung der venezianischen Führung könnte eine neue Ära von Preisbeschränkungen für Touristenstädte auf der ganzen Welt einläuten.

Halten Sie die Einführung einer 30-Euro-Eintrittsgebühr für die Stadt für eine faire Entscheidung, oder sollten historische Stätten für alle frei und kostenlos zugänglich sein? Wenn der Preis auf 30 Euro steigt, würden Sie dann noch einen Tagesausflug nach Venedig machen? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen für Reisebegeisterte äußerst wichtigen Analyseartikel mit Ihren Freunden!