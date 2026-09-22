Brand in einem Einkaufszentrum in Russland: Menschen sprangen aus Fenstern

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Brand in einem Einkaufszentrum in Russland: Menschen sprangen aus Fenstern

In der russischen Stadt Sterlitamak brach in einem beliebten Einkaufs- und Dienstleistungszentrum „Solnechniy“ am 22. September ein schweres Feuer aus. Bei dem Vorfall kamen vier Menschen ums Leben, mehrere weitere wurden verletzt.

Das Feuer ereignete sich in einem vierstöckigen Backsteingebäude. 17 Personen wurden aus dem Komplex evakuiert.

Zeugen berichteten von starker Rauchentwicklung im Gebäude. Einige Menschen waren gezwungen, aus den Fenstern der oberen Stockwerke zu springen, um sich zu retten. Passanten und Mitarbeiter versuchten, ihnen zu helfen.

Unter den Todesopfern befanden sich drei Schwestern aus derselben Familie. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht, einige befinden sich in kritischem Zustand.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Handlungen der für den Brandschutz verantwortlichen Personen werden untersucht.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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