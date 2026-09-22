Das glücklichste Reiseziel der Welt wurde ermittelt

Die Hauptstadt Portugals Lissabon wurde zum glücklichsten Reiseziel der Welt gekürt. Dieses Ergebnis basiert auf einer Untersuchung von 47 Städten im Rahmen des Holiday Happiness Index .

Das Ranking wurde von der Plattform „BookRetreats“ erstellt. Dabei wurden Faktoren berücksichtigt, die die Stimmung und das Wohlbefinden von Reisenden beeinflussen, wie sonnige Tage, Grünflächen, Fußgängerfreundlichkeit, gesunde Ernährung und Schlafqualität.

Lissabon zeichnete sich besonders durch seine gesunden Essensmöglichkeiten aus. Fast 10 Prozent der Restaurants in der Stadt werden als gesund eingestuft. Dieser Wert war das zweithöchste Ergebnis im Ranking.

Die Stadt wurde zudem als sehr fußgängerfreundlich bewertet. Dank der Kompaktheit und der malerischen Straßen können Touristen Lissabon bequem zu Fuß erkunden.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass in Lissabon durchschnittlich 49 Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner vorhanden sind. Die Stadt erhält jährlich etwa 2828 Sonnenstunden .

Nach Lissabon folgen im Ranking die Städte Helsinki und Orlando . In den Top Ten sind außerdem Athen, Edinburgh, Madrid, Wien, Budapest, Oslo und Vilnius vertreten.