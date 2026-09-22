84-jährige Frau fährt jeden Monat 2.000 km, um Kleidung zu verteilen

Die 84-jährige Barbara Carroll aus Westaustralien legt jeden Monat Tausende Kilometer zurück, um Bedürftige in abgelegenen Gebieten mit Kleidung zu versorgen.

Barbara, die in Donnybrook lebt, wird von den Einheimischen „Nan Barb“ genannt. Sie lädt die in ihrem Wohltätigkeitsladen gesammelte Kleidung in ihr Auto und fährt in entlegene Regionen Australiens; ihre Reisen belaufen sich auf über 2.000 Kilometer pro Monat.

Barbara verteilt die Kleidung an Wohltätigkeitsorganisationen und Frauenhäuser in abgelegenen Gebieten wie Carnarvon, Newman, Nullagine und Roebourne. Dazu gehören Kleidung für Frauen, Männer und Kinder sowie Decken.

Sie sagt, sie erwarte für diese Arbeit weder Belohnung noch Anerkennung. Für sie ist es eine menschliche Pflicht, Bedürftigen zu helfen.

Interessanterweise ist Barbara selbst in Nullagine aufgewachsen, weshalb sie eine sehr enge Bindung zu den Menschen in diesen Regionen hat. Die Einheimischen nennen sie einen „Engel“ und schätzen ihre Güte und Unterstützung sehr.

Derzeit sammeln die Anwohner Spenden, um ihr einen größeren Lastwagen zu kaufen, damit sie ihre Hilfsfahrten ausweiten kann.