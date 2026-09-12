Öl über 100 $, Gas erreicht 1000 $: Huthi schließen Häfen und Pipelines

Der globale Energiemarkt steckt in einem beispiellosen geopolitischen Sturm. US-Militärschläge gegen fünf große Öltanker aus dem Iran sowie die Besetzung eines wichtigen Hafens und einer strategischen Insel im Roten Meer durch die jemenitischen Huthi haben die weltweiten Ölpreise erneut in den dreistelligen Bereich getrieben. Die Referenzmarke Brent stieg innerhalb einer Woche rasant auf 104,6 Dollar pro Barrel. Der Ausfall der „Ost-West“-Pipeline, Saudi-Arabiens einziger wichtiger Alternative zur Straße von Hormus, wurde für Riad zu einem echten Problem. Während die Kraftstoffmärkte in den USA und Europa brennen, konnten die EU-Lokomotiven Deutschland und die Niederlande ihre Winterreserven nicht füllen, was den Gaspreis auf 1000 Dollar trieb. Welche Kettenreaktion hat begonnen, warum bricht der Dieselpreis Rekorde und welche Energiekonflikte erwarten die Welt vor dem Winter?

Ölpreis springt über 104 $: Huthi-Blockade und Stopp der saudischen Pipeline

Die Spannungen im Nahen Osten haben an den Rohstoffmärkten echte Panik ausgelöst:

Brent stieg von 95,5 $ auf 104,6 $: Nach US-Schlägen gegen iranische Tanker und der Krise an der strategischen Bab-el-Mandeb-Straße stieg der Referenzölpreis innerhalb einer Woche um über 9 Dollar;

Ost-West-Pipeline gelähmt: Reuters berichtete von Rauch an Saudi-Arabiens wichtiger „Ost-West“-Pipeline, die die Straße von Hormus umgeht, um das Rote Meer zu erreichen. Das Königreich bestätigte später offiziell den Angriff und den Stopp der Ölpumpen;

Hafen Mocha und Insel Perim verloren: Die Huthi, die eine Seeblockade gegen das Königreich verhängt haben, besetzten den wichtigen Hafen Mocha und landeten Truppen auf der Insel Perim im Bab-el-Mandeb – was die Gefahr einer vollständigen Kontrolle über die wichtigste Ölader der Welt birgt;

Hoffnung auf eine vorübergehende Einigung: Nur Berichte der Financial Times, dass Außenminister aus dem Nahen Osten mit dem Iran über die Regulierung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus verhandeln, verhindern vorerst einen noch stärkeren Preissprung.

Dieselpreis auf dem Höhepunkt: Kraftstoffkrise in den USA und Europa

Der Ölpreisanstieg wirkte sich vor allem auf raffinierte Produkte aus – insbesondere Diesel, was die Taschen der Verbraucher belastet:

In den USA 1,58 $ pro Liter oder 6 $ pro Gallone: Ein weiterer Negativrekord in der amerikanischen Geschichte: Der Preis für eine Gallone Diesel stieg auf 6 Dollar und übt enormen Druck auf das Transportsystem aus;

Chronische Rekorde in Europa: Auf dem alten Kontinent bricht der Dieselpreis seit mehreren Wochen Rekorde;

Doppelschlag: Wie KCM-Trade-Analyst Tim Waterer betonte, führen die maritimen Beschränkungen im Persischen Golf und Ausfälle in russischen Raffinerien zu einem Dieselmangel, der die Preise noch stärker treibt als bei Rohöl.

Gas bei 1000 $: Die „falsche“ Reserve von Deutschland und den Niederlanden

Mit Beginn des Herbstes in Europa sind die Gaspreise erneut explodiert:

Die 1000-Dollar-Hürde an der Börse: Die Preise für Ein-Monats-Lieferverträge am niederländischen TTF-Hub knackten die psychologische 1000-Dollar-Marke. Obwohl sie am Ende der Woche leicht sanken, stiegen die Notierungen von 880 auf 972 Dollar;

Deutschland und die Niederlande in Gefahr: Obwohl Brüssel angibt, die Gesamtreserven lägen über 80 Milliarden Kubikmetern, ist die Lage alarmierend – die wirtschaftliche Hauptmacht Europas, Deutschland, und die Niederlande konnten nicht so viel Gas speichern, wie sie im letzten Winter verbraucht haben;

Notkäufe im Spätherbst: Da beide Länder im September hektisch mit dem Auffüllen der Speicher begannen, treiben sie durch massive Gaskäufe die Börsenpreise selbst weiter in die Höhe;

Kohlemarkt boomt: Vor dem Hintergrund steigender Gaspreise haben auch Kohlelieferanten die Preise erhöht – eine Tonne Kohle am ARA-Hub stieg von 138,4 auf 140 Dollar.

Die Weltwirtschaft steht vor einer neuen und gefährlichen Welle auf den Öl- und Gasmärkten. Die Eskalation militärischer Konflikte im Nahen Osten und die energetische Verwundbarkeit Europas erhöhen das Risiko, dass die Kraftstoffpreise in der Herbst-Winter-Saison außer Kontrolle geraten.

Glauben Sie, dass die Ausweitung der Kriegsschauplätze im Nahen Osten die Ölpreise in den kommenden Monaten auf 120-150 Dollar treiben könnte? Können die EU und die USA diese aufkommende Kraftstoffkrise überstehen?

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