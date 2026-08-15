Italiens „schlechtester Politiker“ wird in einen Fluss geworfen – eine ungewöhnliche Tradition aus dem Mittelalter lebt weiter

In der italienischen Stadt Trient ist eine ungewöhnliche Tradition aus dem Mittelalter bis heute erhalten geblieben. Jeden Juni wird im Rahmen des Festivals Feste Vigiliane die Veranstaltung „La Tonca“ organisiert.

Zuerst wird Gericht gehalten, dann werfen sie ihn in den Fluss

Während der Veranstaltung findet auf dem Stadtplatz ein symbolischer Prozess statt. Einheimische übernehmen die Rollen von Richter, Staatsanwalt und Verteidiger und „verurteilen“ den Politiker oder die Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die im Laufe des Jahres für die meisten Kontroversen gesorgt hat.

Die Person, die angeblich „die schlechteste Entscheidung des Jahres getroffen“ hat, wird in einen Eisenkäfig gesperrt und symbolisch im Fluss Etsch ertränkt.

Das Schauspiel endet gewöhnlich mit dem Applaus der Zuschauer.

600 Jahre Geschichte

„La Tonca“ ist von einer tatsächlichen Bestrafungsmethode inspiriert, die zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert in der Region angewandt wurde. Damals wurde diese Strafe für bestimmte Verbrechen, darunter Blasphemie, verhängt.

Heute ist diese Praxis jedoch zu einer Mischung aus Humor, Kritik und Volksfest geworden. Die Einheimischen betonen, dass die Veranstaltung nicht nur dazu dient, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu kritisieren, sondern auch den Zusammenhalt der Gemeinschaft stärkt.