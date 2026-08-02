Einer der charakteristischsten Fußballklubs Italiens, SSC Napoli, feiert sein 100-jährige Geschichte nicht mit einer einfachen Zeremonie, sondern mit einem riesigen Fest, das die ganze Stadt erfasst hat. Das gleichzeitige Läuten von hundert Kirchenglocken, ein blauer Marsch durch die Straßen, kostenlose Margherita-Pizza und ein Feuerwerk am Meer sind die leuchtendsten Höhepunkte des Jubiläumsprogramms.

Dieses Fest ist nicht nur der Geburtstag eines Fußballklubs. Es zeigt einmal mehr, wie eng Napoli mit der Geschichte und Kultur der Stadt Neapel und dem Leben von Millionen von Fans verbunden ist.

Warum wurde ausgerechnet der 1. August als Geburtstag des Klubs gewählt?

Napoli hat den 1. August 1926 als symbolisches Startdatum seiner Geschichte angenommen. Der Klub bestreitet seine Säkularsaison unter dem Motto „Pe' cient'anne“. Dieser neapolitanische Ausdruck bedeutet den Wunsch „Für weitere hundert Jahre“.

Allerdings begann die Fußballgeschichte in Neapel noch früher. Eines der ersten Fußballteams der Stadt, der Naples Cricket & Foot-Ball Club, wurde 1906 und die Unione Sportiva Internazionale Napoli 1911 gegründet.

Auf Basis dieser Teams entstand 1922 der Klub Internazionale-Naples. Bei einer am 25. August 1926 abgehaltenen Versammlung wurde sein Name in Associazione Calcio Napoli geändert. Seit 1964 agiert der Klub unter seinem heutigen Namen: Società Sportiva Calcio Napoli.

Daher ist der 1. August nicht das genaue Umbenennungsdatum aus einem historischen Dokument, sondern ein symbolischer Tag, der sich im Gedächtnis der Fans als die Geburt des Klubs verankert hat.

Warum begann das Fest um 19:26 Uhr?

Die zentralen Veranstaltungen des Jubiläums wurden für den 1. August an verschiedenen Punkten der Stadt Neapel angesetzt. Auch die gewählte Startzeit des Festes ist kein Zufall — 19:26 Uhr drückt das Gründungsjahr des Klubs aus.

Die Feierlichkeiten begannen an der Piazza Carità, wo sich der erste Sitz von Napoli befand. Zu diesem Zeitpunkt sollten gleichzeitig hundert Kirchenglocken der Stadt läuten und blauer Rauch in den Himmel steigen.

Danach bewegte sich der „Blaue Marsch“ unter Beteiligung der Fans von der Piazza Carità zu einem der Hauptplätze Neapels — der Piazza del Plebiscito.

Der Marsch wurde nicht als einfache Fan-Demonstration konzipiert, sondern als moderne und säkulare Interpretation traditioneller Volksfeste in der Region Kampanien.

Hundert Schauspieler, hundert Musiker und hundert Kinder

Die Zahl „100“ wurde zum Hauptsymbol des Jubiläums. Am blauen Marsch sollten hundert Schauspieler, hundert Musiker und hundert Kinder teilnehmen.

Sie sollten die alten Legenden Neapels, Volkstraditionen, Musik und die Fußballgeschichte durch szenische Darstellungen präsentieren. Die Schau begann mit der Legende der Parthenope, die mit dem Ursprung der Stadt verbunden ist, und umfasste eine symbolische Reise bis zur modernen Ära von Napoli.

Die Marschroute führte über die Piazza Carità, Via Toledo, Via Santa Brigida, Via Verdi, Via San Carlo und die Piazza Trieste e Trento zur Piazza del Plebiscito.

So verwandelte sich das historische Zentrum Neapels für eine Nacht in eine Freiluftbühne, die Stadt, Fußball und Kunst vereinte.

Tausende Margherita-Pizzen an Fans verteilt

Fußball und Pizza sind die beiden Hauptsymbole, die Neapel weltweit bekannt gemacht haben. Daher erhielt im Jubiläumsprogramm auch die berühmte Margherita-Pizza einen besonderen Platz.

Auf der Piazza Municipio wurde ein spezielles „Hundert-Jahre-Pizza-Dorf“ eingerichtet, und ab 20:26 Uhr war geplant, Tausende Pizzastücke und Getränke kostenlos an Fans und Stadtgäste zu verteilen.

Die Veranstaltung beschränkte sich nicht nur auf Unterhaltungszwecke. Ein Teil der Pizzen sollte in Zusammenarbeit mit der Lebensmittelbank von Kampanien auch an sozial bedürftige Menschen geliefert werden.

Diese Initiative zeigte die soziale Rolle des Klubs in der Stadt: Napoli beschloss, sein Jubiläum nicht nur mit seinen Fans, sondern auch mit hilfsbedürftigen Bevölkerungsschichten zu teilen.

Legenden und heutige Helden auf einer Bühne

Die offizielle Zeremonie des Jubiläums sollte auf der Piazza del Plebiscito stattfinden. Daran nahmen Klubpräsident Aurelio De Laurentiis, Vertreter der lokalen Behörden, legendäre Spieler von Napoli aus verschiedenen Epochen sowie Mitglieder der aktuellen Mannschaft teil.

Durch Musik, historische Bilder, Fan-Erinnerungen und Bühnendarstellungen wurde der hundertjährige Weg des Klubs erzählt.

In dieser Geschichte wurden widergespiegelt:

die Anfangsjahre voller Schwierigkeiten;

die großen Siege während der Ära von Diego Maradona;

Krise und Abstieg in die untere Spielklasse;

die Wiederbelebung des Klubs;

neue Meisterschaften und die Formierung des modernen Napoli.

Die Hauptidee der Zeremonie bestand darin, sich nicht nur an die Vergangenheit zu erinnern, sondern die Geschichte des Klubs mit seiner Zukunft zu verknüpfen.

Neapel tauchte auf einen Schlag in Blau

Einer der bewegendsten Momente des Abends war das Programm „Blaue Nacht“.

Gemäß dem offiziellen Plan wurden um 22:30 Uhr die wichtigsten historischen Bauwerke Neapels gleichzeitig mit der Klubfarbe — blauem Licht — beleuchtet. Darunter waren:

der Königspalast;

das Castel Nuovo;

der Palazzo San Giacomo;

das Castel dell'Ovo;

das Castel Sant'Elmo.

Danach sollte zwischen der Piazza del Plebiscito und dem Castel dell'Ovo eine auf Musik abgestimmte Licht- und Feuerwerksshow stattfinden.

Berühmte Tore der Klubgeschichte, die Stimmen von Helden und unvergessliche Momente der Fans wurden mit spezieller Musik harmonisiert. Das Fest setzte sich mit dem Musikprogramm auf dem Platz fort.

Ein Jahrhundertfest endet nicht mit einer Nacht

Die Führung von Napoli hat das Jubiläum nicht auf die große Feier am 1. August beschränkt. Die dem 100-jährigen Bestehen des Klubs gewidmeten Veranstaltungen finden während der gesamten Saison 2026/27 statt.

Im Herbst ist die Aufführung eines Spielfilms geplant, der die Geschichte des Klubs von seiner Gründung bis heute erzählt.

Ebenso bereitet das renommierte italienische Lexikon-Institut Treccani zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Sonderpublikation vor, die einem Fußballklub gewidmet ist. Für die Fans von Napoli werden voraussichtlich auch außerhalb Italiens zwei internationale Jubiläumsveranstaltungen abgehalten.

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens präsentierte der Klub auch ein Sondertrikot. Darauf abgebildet sind das Sonnenpferd als eines der ersten Symbole von Napoli, die Zahl 100 sowie Zeichen, die die unzertrennliche Verbindung zwischen dem Klub und der Stadt bedeuten.

Warum ist Napoli nicht einfach ein Fußballklub?

Es gibt viele berühmte Teams in Italien, aber das Verhältnis von Napoli zu seiner eigenen Stadt hat einen besonderen Charakter.

Für die Neapolitaner ist der Klub:

der Stolz der Stadt;

ein Symbol für die historische Rivalität zwischen Süd und Nord;

ein Sinnbild des Kampfes gegen Schwierigkeiten;

ein Wert, der von Familie zu Familie weitergegeben wird;

eine Kraft, die Neapolitaner in der ganzen Welt vereint.

Daher ist es kein Zufall, dass das Jahrhundertfest nicht im Stadion, sondern auf den Plätzen, in den Straßen, Kirchen und an historischen Denkmälern der Stadt abgehalten wird. Die Geschichte von Napoli lebt nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern in jedem Viertel Neapels und im Gedächtnis der Fans.

Hauptfazit

Das 100-jährige Jubiläum von Napoli wurde zu einem riesigen kulturellen Ereignis, das Fußball, Stadtgeschichte und Volkstraditionen vereinte.

Hundert Kirchenglocken, ein blauer Marsch, Tausende kostenlose Pizzastücke, Klublegenden, beleuchtete Burgen und das Feuerwerk am Meer — all dies zeigte die Liebe Neapels zu seinem Team.

Ein Jahrhundert lang hat Napoli sowohl Siege als auch schwere Krisen erlebt. Doch das Band zwischen dem Klub und der Stadt riss nicht ab. Nun beginnt Neapel ein neues Jahrhundert mit dem Wunsch „Pe' cient'anne“ — „Für weitere hundert Jahre“.

Wer ist Ihrer Meinung nach der größte Spieler in der Geschichte von Napoli — Maradona oder eine andere Legende?