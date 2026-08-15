Die 14-jährige Huma mit Down-Syndrom spart nach einem Traum von der Kaaba für die Umra und bewegt alle

·3·Welt
Die 14-jährige Huma mit Down-Syndrom spart nach einem Traum von der Kaaba für die Umra und bewegt alle

In der Türkei zieht der Herzenswunsch der 14-jährigen Huma große Aufmerksamkeit auf sich. Nachdem sie die Kaaba im Traum gesehen hatte, machte sie es sich zum größten Ziel, nach Mekka zu reisen und die Umra zu vollziehen.

Sie spart Geld für ihren Traum

Huma, die das Down-Syndrom hat, sah vor etwa acht Monaten die Kaaba in einem Traum. Seitdem ist sie fest entschlossen, eine Umra-Reise zu unternehmen.

Um ihren Traum zu verwirklichen, gibt das Mädchen ihr Taschengeld nicht aus, sondern spart es regelmäßig.

Jeder Betrag, den Huma spart, könnte sie ihrem Traum von einer Reise nach Mekka einen Schritt näher bringen.

Ihre aufrichtige Absicht und ihr Traum wecken die Aufmerksamkeit ihrer Angehörigen und von Nutzern sozialer Netzwerke.

Würden Sie jemanden unterstützen, der wie Huma für einen guten Traum Geld spart?

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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