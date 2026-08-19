„Der süßeste Nachrichtenassistent“: Kleiner Hund sorgt während einer Live-Sendung für Aufmerksamkeit

Während einer Live-Sendung im philippinischen Davao bemerkten die Zuschauer, dass ein kleiner Hund ruhig zu Füßen der Nachrichtensprecherin Melanie Severino lag.

Severino brachte ihren Hund mit ins Fernsehstudio, weil zu Hause niemand auf ihn aufpassen konnte. Besonders amüsant war, dass der kleine Hund während der gesamten Sendung unter den Füßen der Moderatorin nahezu regungslos liegen blieb.

Auch die Mitarbeiter des Fernsehsenders hatten Verständnis für die Situation und nichts dagegen, dass der Hund im Studio blieb. Im Bild war der Hund sehr klein und kaum zu sehen. Nachdem die Studiomitarbeiter den Moment jedoch in den sozialen Netzwerken geteilt hatten, verbreitete sich das Video schnell.

Obwohl die Moderatorin die Nachrichten professionell weiterlas, zog in den sozialen Netzwerken ausgerechnet ihr kleiner Begleiter die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich.

Offenbar verlief auch der erste Auftritt des Hundes in einem Fernsehstudio äußerst erfolgreich.