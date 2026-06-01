Extremsportler absolviert atemberaubenden Spaziergang in 180 Metern Höhe

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Extremsportler absolviert atemberaubenden Spaziergang in 180 Metern Höhe

Der estnische Extremsportler Jaan Roose hat mit einer weiteren rekordverdächtigen Leistung erneut für Aufsehen gesorgt. Er überquerte ein Seil, das zwischen den beiden höchsten Wolkenkratzern in der polnischen Hauptstadt Warschau gespannt war.

Der Sportler legte eine Strecke von fast 500 Metern auf einem Seil zurück, das zwischen dem 310 Meter hohen Varso Tower und dem 237 Meter hohen Kulturpalast gespannt war. Am beeindruckendsten ist, dass dieser Spaziergang in einer Höhe von etwa 180 Metern über dem Boden stattfand.

Eine solche Darbietung erfordert nicht nur körperliche Fitness, sondern auch starke mentale Stabilität und Gleichgewichtssinn. Trotz Wind, Höhenangst und Risikofaktoren meisterte Jaan Roose diese Herausforderung erfolgreich und versetzte die Zuschauer in Staunen.

Solche extremen Auftritte erfordern ein hochkarätiges Training und die strikte Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen. Jaan Roose hat hierbei erneut seine Erfahrung und sein Können unter Beweis gestellt.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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