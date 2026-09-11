Das nächste Ziel der BRICS-Medientour durch Indien war die legendäre Stadt Agra. Wenn man vor dem prächtigen Taj Mahal steht, einem der sieben Weltwunder und dem architektonischen Höhepunkt des Mogulreichs, empfindet man einen besonderen Stolz – nicht nur als Tourist, sondern als Vertreter eines Volkes, das mit diesem großen Erbe blutsverwandt ist.

Die Atmosphäre hier, der Hauch der Jahrhunderte in den Steinen und die lebendigen Erzählungen lokaler Historiker hinterlassen einen tieferen Eindruck als jedes Buch.

Ein Testament ewiger Trauer und Liebe

Das Taj Mahal ist nicht nur ein Mausoleum, sondern ein Spiegelbild einer tragischen Liebesgeschichte in weißem Marmor. Mumtaz Mahal, die geliebte Frau des Kaisers Shah Jahan, starb im Alter von 39 Jahren bei der Geburt ihres 14. Kindes.

Vor ihrem Tod hinterließ die Königin dem Kaiser drei Wünsche:

Gütig zu ihren Kindern zu sein und sie unter seinen Schutz zu nehmen;

Keine andere Frau zu heiraten;

Ein weltweit einzigartiges Mausoleum zu errichten, das ihre Liebe für die Ewigkeit besiegelt.

Vom Verlust seiner Geliebten am Boden zerstört, trauerte der 41-jährige Shah Jahan 40 Tage lang in einer dunklen Kammer. Legenden zufolge war sein schwarzes Haar über Nacht weiß geworden, als er die Kammer verließ, und er trug fortan nur noch weiße Kleidung.

Изоҳ: «Дарвозаи Равза» — Тожмаҳал мажмуасининг улкан қизил қумтошдан қурилган бош дарвозаси. Унинг пештоқидаги Қуръон оятлари ва мармар нақшлар меҳмонни сирли салтанат сари бошлайди.

Der paradiesische Charbagh und die Uferpavillons

Beim Betreten des Haupttors eröffnet sich der grüne Teppich des „Charbagh“ mit seinen Wasserläufen. Die Zwillingspavillons „Jal Mahal“ (Wasserpaläste), erbaut zwischen 1631 und 1648, säumen die Kanäle, die zum zentralen Lotus-Becken führen.

Diese antiken Pavillons aus rotem Sandstein mit ihren weißen Marmorkuppeln verleihen dem Komplex nicht nur architektonische Perfektion, sondern auch ein einzigartiges Mikroklima.

Изоҳ: Чорбоғ чеккасидаги тарихий «Жал Маҳал» кўшки ва унинг тарихи битилган тош лавҳа.

Wenn Steine sprechen: Pietra Dura und Marmor, der im Sonnenlicht erwacht

Das Mausoleum besteht aus seltenem weißem Makrana-Marmor, der aus 340 km entfernten Steinbrüchen mit Tausenden von Kamelen und Elefanten herbeigeschafft wurde.

Die Eigenschaften dieses Marmors sind erstaunlich:

Er ändert seine Farbe je nach Tageszeit: rosa im Morgengrauen, milchweiß in der Mittagssonne und silbrig schimmernd bei Mondschein.

Das Wunder der Pietra Dura (Einlegearbeit): Die Blumenmuster an den Wänden sind nicht gemalt. In den weißen Marmor wurden Edelsteine aus aller Welt – Koralle, Türkis, Lapislazuli, Jaspis und Malachit – meisterhaft eingelegt.

Dynastisches Geheimnis: Der Mörtel, der diese Steine hält, ist so fest, dass nach 400 Jahren kein einziger Stein herausgefallen ist. Das Geheimrezept wird seit Jahrhunderten innerhalb einer einzigen Handwerkerfamilie weitergegeben.

Изоҳ: Муаззам Тожмаҳалнинг марказий қисми. Оппоқ Макрана мармари қуёш нурида бетакрор жилваланади.

Unglaubliche Ingenieurskunst: Erdbebenrisiko und optische Proportionen

Die vier Minarette sind leicht nach außen geneigt. Dies ist ein genialer Schachzug der Mogul-Ingenieure: Bei einem schweren Erdbeben würden die Türme nach außen stürzen, anstatt die zentrale Kuppel zu zerstören.

Die architektonische Symmetrie ist streng gewahrt: Links vom Mausoleum steht eine Moschee aus rotem Sandstein, rechts ein Gästehaus, um das visuelle Gleichgewicht zu vervollständigen.

Heute wird dieses Denkmal wie ein Augapfel gehütet. Besucher erhalten spezielle Schuhüberzieher, und die ökologische Sauberkeit wird streng überwacht.

Dieses monumentale Bauwerk am Ufer des Yamuna, wo Shah Jahan und Mumtaz Mahal ihre letzte Ruhe fanden, fasziniert die Welt auch nach Jahrhunderten. Das Gefühl, dass unsere Wurzeln mit einer solch großen Zivilisation verbunden sind, erfüllt uns mit unendlichem Stolz.

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