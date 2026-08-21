Bär dringt in Touristenzelt ein und verschleppt eine Frau

·34·Welt
Bär dringt in Touristenzelt ein und verschleppt eine Frau

Eine einfache Übernachtung für Touristen im russischen Altai-Gebirge endete in einer schrecklichen Tragödie. Eine 29-jährige Frau, die in einem Zelt in der Wildnis übernachtete, starb bei einem Angriff eines wilden Bären.

Berichten zufolge hatte die Frau mit mehreren Begleitern in der Bergregion ein Zelt aufgebaut, um dort die Nacht zu verbringen. In der Nacht näherte sich jedoch ein wilder Bär ihrem Lager.

Das Raubtier griff das Zelt der Touristen an, packte die darin befindliche Frau und schleifte sie in Richtung Wald. Obwohl ihre Begleiter versuchten, sie zu retten, konnten sie dem großen und gefährlichen Tier nichts entgegensetzen.

Anschließend wurde in der Gegend eine Suchaktion eingeleitet. Rettungskräfte und zuständige Dienste fanden schließlich die Leiche der Frau.

Nach dem Vorfall ergreifen die Behörden Maßnahmen, um das gefährliche Raubtier zu identifizieren und die Sicherheit anderer Touristen in der Region zu gewährleisten.

Experten rufen Touristen, die in der Wildnis unterwegs sind, weiterhin zu besonderer Vorsicht auf. Vor allem in Bärengebieten ist es wichtig, Lebensmittelreste nicht in der Nähe von Zelten aufzubewahren und Tiere nicht absichtlich anzulocken.

Die Tragödie im Altai zeigte erneut, wie gefährlich ein Aufenthalt in der Wildnis werden kann.

AltaiRussland
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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