In New York gibt es jetzt öffentliche Toiletten, die sich nach 10 Minuten automatisch öffnen

·9·Welt
In New York gibt es jetzt öffentliche Toiletten, die sich nach 10 Minuten automatisch öffnen

In New York City hat die Installation von 17 modernen öffentlichen Toiletten im Rahmen eines 4-Millionen-Dollar-Projekts begonnen. Sie werden in stark frequentierten Gebieten und auf öffentlichen Plätzen in allen fünf Stadtbezirken aufgestellt.

Die Toiletten sind kostenlos und täglich von 07:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. Der Zugang erfolgt durch das Scannen eines QR-Codes, über eine spezielle App oder per Telefon.

Eine Besonderheit der Anlagen ist die auf 10 Minuten begrenzte Nutzungsdauer. Offiziellen Angaben zufolge werden nach Ablauf der 10 Minuten ein Licht- und Tonsignal aktiviert und die Tür öffnet sich automatisch.

Die Nutzer werden bereits vor Ablauf der Zeit gewarnt. So erhält der Nutzer nach fünf Minuten die Information, dass die Hälfte der Zeit verstrichen ist, und nach acht Minuten den Hinweis, dass die Zeit bald abläuft.

Die Stadtverwaltung möchte mit diesem System sicherstellen, dass so viele Menschen wie möglich die öffentlichen Toiletten nutzen können. Die Anlagen sind barrierefrei, verfügen über berührungslose Zugangssysteme, Waschbecken, Wickeltische und eine Klimatisierung.

Die Installationsarbeiten für die 17 Toiletten begannen Mitte September 2026 und sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein.

New YorkÖffentliche ToiletteQR-CodeSeptember 2026Stadtplanung
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

„Geben Sie Israel New Jersey!“: Syrischer Präsident enthüllt scharfes Gespräch mit Trump„Geben Sie Israel New Jersey!“: Syrischer Präsident enthüllt scharfes Gespräch mit Trump23 September 22:15Syriens Präsident gibt in New York eine Erklärung ab: Wurde seine Lüge über die Vergangenheit entlarvt?Syriens Präsident gibt in New York eine Erklärung ab: Wurde seine Lüge über die Vergangenheit entlarvt?23 September 12:4881. UN-Generalversammlung: Usbekische Delegation nimmt an Debatten in New York teil81. UN-Generalversammlung: Usbekische Delegation nimmt an Debatten in New York teil23 September 16:45Ahmad al-Sharaa enthüllt Details zu Geheimabkommen und der Räumung ausländischer StützpunkteAhmad al-Sharaa enthüllt Details zu Geheimabkommen und der Räumung ausländischer Stützpunkte23 September 13:05Trump-Administration verweigert Mahmud Abbas Visum für die UN-GeneralversammlungTrump-Administration verweigert Mahmud Abbas Visum für die UN-Generalversammlung17 September 15:02Erdoğan schenkt weinendem Kind in New York eine seltene Goldmünze (Video)Erdoğan schenkt weinendem Kind in New York eine seltene Goldmünze (Video)22 September 09:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten