In New York gibt es jetzt öffentliche Toiletten, die sich nach 10 Minuten automatisch öffnen

In New York City hat die Installation von 17 modernen öffentlichen Toiletten im Rahmen eines 4-Millionen-Dollar-Projekts begonnen. Sie werden in stark frequentierten Gebieten und auf öffentlichen Plätzen in allen fünf Stadtbezirken aufgestellt.

Die Toiletten sind kostenlos und täglich von 07:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. Der Zugang erfolgt durch das Scannen eines QR-Codes, über eine spezielle App oder per Telefon.

Eine Besonderheit der Anlagen ist die auf 10 Minuten begrenzte Nutzungsdauer. Offiziellen Angaben zufolge werden nach Ablauf der 10 Minuten ein Licht- und Tonsignal aktiviert und die Tür öffnet sich automatisch.

Die Nutzer werden bereits vor Ablauf der Zeit gewarnt. So erhält der Nutzer nach fünf Minuten die Information, dass die Hälfte der Zeit verstrichen ist, und nach acht Minuten den Hinweis, dass die Zeit bald abläuft.

Die Stadtverwaltung möchte mit diesem System sicherstellen, dass so viele Menschen wie möglich die öffentlichen Toiletten nutzen können. Die Anlagen sind barrierefrei, verfügen über berührungslose Zugangssysteme, Waschbecken, Wickeltische und eine Klimatisierung.

Die Installationsarbeiten für die 17 Toiletten begannen Mitte September 2026 und sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein.