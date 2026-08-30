Drei Mädchen verirrten sich in den Almaty-Bergen auf über 4.000 Metern Höhe

Drei Mädchen in den Bergen von Almaty benötigten Hilfe von Rettungskräften, nachdem sie nicht mehr eigenständig vom Satpayev-Gipfel absteigen konnten. Dies berichtete NUR.KZ unter Berufung auf Angaben des kasachischen Ministeriums für Notstandssituationen.

Rettungskräfte des Zentrums für Überwachung und operative Reaktion der Stadt Almaty leisteten den drei Mädchen Hilfe.

Wie sich herausstellte, hatten sich die Wanderinnen beim Abstieg vom Satpayev-Gipfel auf einer Höhe von 4.317 Metern aufgrund der einbrechenden Dunkelheit verlaufen. Aus diesem Grund konnten sie den Weg nicht eigenständig fortsetzen.

„Informationen über den Aufenthaltsort der Gruppe gingen bei den Rettungskräften ein. Mithilfe von Geolokationsdaten konnten die Spezialisten die genauen Koordinaten der Mädchen schnell bestimmen und machten sich auf den Weg zu ihnen. Die Retter fanden die Wanderinnen und begleiteten sie auf einer sicheren Route bis zur Schranke der Touristenbasis ‚Edelweiss‘“, so das Ministerium für Notstandssituationen.

Glücklicherweise benötigten die Mädchen keine medizinische Hilfe.