Samsung zieht auch Monitore vom chinesischen Markt ab

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Samsung zieht auch Monitore vom chinesischen Markt ab

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung hat die letzte Phase des Monitorverkaufs auf dem chinesischen Festland eingeleitet. Laut ixbt.com soll die Räumung der Lager und Vertriebsnetze sowie der Abverkauf der Restbestände bis Ende November 2026 vollständig abgeschlossen sein. Diese Entscheidung ist eine logische Fortsetzung der Strategie des Unternehmens, sich schrittweise aus dem Unterhaltungselektronikmarkt in China zurückzuziehen. Dies berichtet Nachrichten von Ixbt.com.

Berichten zufolge haben nationale Distributoren und Unternehmenspartner die Lieferung von Samsung-Monitoren bereits eingestellt. Derzeit führt das Unternehmen eine Bestandsaufnahme der verbleibenden Produkte durch und bereitet entsprechende Entschädigungen für Partner basierend auf dem Volumen der unverkauften Waren vor. Diese Veränderungen finden vor dem Hintergrund eines sich verschärfenden Wettbewerbsumfelds auf dem chinesischen Verbrauchermarkt statt.

Strategie zum Ausstieg aus der Unterhaltungselektronik

Am 6. Mai dieses Jahres gab Samsung (China) Investment offiziell bekannt, dass der Verkauf von Fernsehern, Monitoren, kommerziellen Displays, Klimaanlagen, Kühlschränken, Waschmaschinen, Projektoren, Audiogeräten und anderen Haushaltsgeräten in China eingestellt wird. Danach wurde festgelegt, dass unter dem Markennamen nur noch Samsung smartphones auf dem chinesischen Markt verbleiben.

Interessanterweise galt die Monitorsparte als einer der erfolgreichsten Bereiche des Consumer-Geschäfts von Samsung in China. Da diese Abteilung jedoch organisatorisch in dieselbe Struktur eingebettet war wie andere Kategorien der Unterhaltungselektronik, die das Unternehmen aufgeben wollte, wurde sie in den Schließungsprozess einbezogen.

Marktveränderungen und Servicegarantien

Auch nach der offiziellen Ankündigung wurden die Lieferungen nicht sofort eingestellt. Im Mai gelang es dem chinesischen Distributor Hanlinhui noch, 15 neue Monitormodelle in das Sortiment aufzunehmen. Am 23. Juni schloss Samsung jedoch sein offizielles Konto für Unterhaltungselektronik im sozialen Netzwerk WeChat, was ein bedeutender Schritt war, der die tatsächliche Schrumpfung des Geschäfts verdeutlichte.

Unternehmensvertreter betonten, dass gemäß der chinesischen Gesetzgebung die Garantie und der Kundendienst für bereits gekaufte Geräte in vollem Umfang erhalten bleiben. Keine Serviceverpflichtungen gegenüber Kunden werden verletzt, und alle Verträge werden erfüllt.

Eine Geschichte, die bis 1992 zurückreicht

Samsung ist seit 1992 auf dem chinesischen Markt tätig. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Position des Unternehmens im Land jedoch angesichts des starken Aufstiegs lokaler Hersteller deutlich verschlechtert. Die Dominanz chinesischer Marken auf dem Markt für Haushaltsgeräte zwang den koreanischen Giganten dazu, seine Strategie zu ändern.

Quellen zufolge plant Samsung nach einer umfassenden Umstrukturierung, seine volle Präsenz in China nur noch in zwei Hauptbereichen aufrechtzuerhalten: Smartphones und Speicherchips (memory). Die übrigen Sparten der Unterhaltungselektronik werden schrittweise geschlossen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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