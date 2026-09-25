Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max Global-Versionen mit Batterieänderungen

Die am 23. September dieses Jahres auf dem chinesischen Markt vorgestellten Flaggschiff-Smartphones Xiaomi 18 Pro und Xiaomi 18 Pro Max haben aufgrund ihrer High-End-Spezifikationen, insbesondere ihrer riesigen Akkus, großes Interesse in der Tech-Welt geweckt. Laut ixbt.com wurde jedoch bekannt, dass die für den internationalen Markt bestimmten Global-Versionen dieser Geräte mit kleineren Akkus ausgestattet sein werden als die in China veröffentlichten Modelle. Dies berichtet Ixbt.com .

Wie viel Kapazität verlieren die Global-Versionen?

Der bekannte Insider Kacper Skrzypek entdeckte diese Unterschiede bei der Analyse der HyperOS -Systemcodes. Ihm zufolge verfügt das Xiaomi 18 Pro für den chinesischen Markt über einen 7000 mAh Akku , während die Global-Version mit einem 6000 mAh Akku ausgestattet sein wird. Infolgedessen müssen internationale Käufer einen Verlust von fast 14 Prozent der ursprünglichen Kapazität, also 1000 mAh, hinnehmen.

Eine noch deutlichere Änderung ist beim Modell Xiaomi 18 Pro Max zu beobachten. Dieses fortschrittliche Smartphone, das in China mit einem 8500 mAh Akku eingeführt wurde, erhält in der Global-Version einen 7050 mAh Akku. Hier beträgt der Unterschied satte 1450 mAh oder etwa 17 Prozent. Dennoch bleibt die kabelgebundene Schnellladeleistung der Geräte laut vorläufigen Informationen unverändert – sie liegt weiterhin bei 90 W bzw. 100 W.

Was ist der Grund für diese Entscheidung?

Bisher hat das Unternehmen die Gründe für die Verringerung der Akkukapazität nicht offiziell kommentiert. Experten und Branchenanalysten gehen davon aus, dass einer der Hauptfaktoren die strengen Sicherheitsanforderungen internationaler Transport- und Logistikunternehmen für den Versand von Lithium-Ionen-Akkus sind. Hersteller sind aufgrund solcher Vorschriften und Zollbestimmungen oft gezwungen, die Akkustrukturen für globale Märkte anzupassen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die Marke Xiaomi mit einer solchen Situation konfrontiert ist. Ein ähnlicher Fall wurde bei der vorherigen Generation der Xiaomi 17-Serie beobachtet: Damals erhielt die internationale Version einen 6330 mAh Akku anstelle des 7000 mAh Akkus in China, während das Modell Xiaomi 17 Ultra auf 6000 mAh statt 6800 mAh begrenzt war. Daher ist es für internationale Verbraucher, die den Kauf der neuen Flaggschiffe planen, wichtig, diese technischen Unterschiede zu berücksichtigen.