Mann stellt Rekord auf: 4 Liter kohlensäurehaltiges Getränk in 30 Sekunden (Video)

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Mann stellt Rekord auf: 4 Liter kohlensäurehaltiges Getränk in 30 Sekunden (Video)

Der amerikanische YouTube-Blogger und Rapper Erik Lampe, bekannt für seine rekordverdächtige Nahrungs- und Getränkeaufnahme, hat sich mit einer weiteren ungewöhnlichen Leistung einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde gesichert.

Diesmal gelang es ihm, 4 Liter eines kohlensäurehaltigen Getränks in nur 29,64 Sekunden zu trinken. Damit stellte Erik Lampe einen neuen Weltrekord für die schnellste Zeit beim Konsum dieser Art von Getränk auf.

Der Rekordversuch wurde von Experten überwacht. Nach der Bestätigung des Ergebnisses wurde Erik Lampe das Guinness-Weltrekord-Zertifikat überreicht.

Das Video des Rekords verbreitete sich in den sozialen Medien in kürzester Zeit. Während einige Nutzer von seiner Geschwindigkeit beeindruckt waren, wiesen andere darauf hin, dass das Nachahmen eines solchen Rekords zu Hause gesundheitsgefährdend sein kann.

Erik Lampe hat bereits zuvor eine Reihe ungewöhnlicher Ess- und Trinkrekorde aufgestellt, wobei dieses Ergebnis als einer seiner bemerkenswertesten Erfolge gilt.

Erik LampeGuinness-Buch der RekordeVirales VideoKohlensäurehaltiges GetränkWeltrekord
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