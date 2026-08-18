China verbindet die abgetrennten Beine eines Patienten erstmals wieder

Chinesischen Chirurgen ist es gelungen, einem Patienten beide bei einem Unfall abgetrennten Beine wieder anzunähen. Dies berichtete China Press .

Der 51-jährige Mann hatte Ende 2024 bei der Arbeit in einer Fabrik einen schweren Unfall und verlor beide Beine. Durch den Unfall wurden seine Beine an den Oberschenkeln vollständig abgetrennt.

Chirurgen des Jinhua-Orthopädiekrankenhauses im Osten Chinas führten die komplexe Operation durch. Während des fast achtstündigen Eingriffs gelang es den Spezialisten, beide abgetrennten Beine wieder anzunähen.

Nach Angaben der Ärzte wird dieser Fall, bei dem beide Beine an den Oberschenkeln vollständig abgetrennt waren, als die erste erfolgreiche gleichzeitige Wiederanbindung beider Beine bezeichnet. Dies gilt als bedeutender Erfolg in der Traumatologie und der rekonstruktiven Chirurgie.

Li Changsun, Leiter der traumatologischen Abteilung, erklärte, dass sich der Zustand des Patienten inzwischen deutlich verbessert habe. Zu Hause kann er sich mithilfe einer Gehhilfe selbstständig fortbewegen. Auch das Gefühl in den Beinen oberhalb der Knöchel ist zurückgekehrt.

Die Fachleute betonen, dass sich der Patient weiterhin erholt. Die Ärzte gehen davon aus, dass er sich innerhalb von ein bis zwei Jahren ohne Gehhilfe und Krücken selbstständig fortbewegen kann. Derzeit setzt der Patient seine Rehabilitationsbehandlung fort.

Zur Erinnerung: Im Juni ereignete sich in China ein weiterer ungewöhnlicher medizinischer Fall. Erstmals weltweit wurden einem Patienten mit diagnostiziertem Hirntod eine Schweineleber und Schweinenieren transplantiert.

Die transplantierten Organe funktionierten fünf Tage lang normal im Körper des Patienten. Auf Wunsch der Familie wurde die Studie jedoch zu diesem Zeitpunkt beendet.

Der jüngste Erfolg chinesischer Spezialisten ist ein wichtiger Schritt bei der Erforschung der Möglichkeiten, menschliche Gliedmaßen nach schweren Verletzungen wiederherzustellen.