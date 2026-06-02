Unerwartete und etwas traurige Nachrichten kommen aus Indien, der Heimat leidenschaftlicher Fans der Fußballlegende und achtfachen Ballon d'Or-Gewinners Lionel Messi. Wie auf der offiziellen Seite der renommierten Nachrichtenagentur Asian News International im sozialen Netzwerk 'X' (ehemals Twitter) bekannt gegeben wurde, wurde eine prächtige Statue, die zu Ehren des argentinischen Superstars in der Stadt Kalkutta errichtet worden war, offiziell entfernt.

Das Denkmal wurde erst kürzlich, im Dezember 2025, während des historischen Besuchs des legendären Stürmers in Indien mit großen Feierlichkeiten eingeweiht. Das 21 Meter hohe, goldfarbene Meisterwerk hielt den unvergesslichen Moment fest, in dem Lionel Messi den Weltmeisterpokal 2022 in die Höhe streckte.

Warum wurde die Statue entfernt?

Laut Anwohnern und Fußballfans gab das riesige Bauwerk in letzter Zeit Anlass zu ernsthaften Sicherheitsbedenken. Menschen beschwerten sich darüber, dass die Statue bei starkem Wind deutlich schwankte, und wandten sich an die zuständigen Behörden.

Um die Situation zu klären, gab Sharadvat Mukherjee, Mitglied der West Bengal Assembly, am 27. Mai dieses Jahres eine Erklärung ab. Ihm zufolge stuften Experten und erfahrene Ingenieure das Denkmal als reale Gefahr für das Leben der Menschen in der Umgebung ein, woraufhin die Entscheidung zum Abbau getroffen wurde.

Messi — die erfolgreichste Legende der Fußballgeschichte

Der heute 38-jährige Lionel Messi gilt als einer der größten und erfolgreichsten Spieler nicht nur seiner Zeit, sondern der gesamten Fußballgeschichte. Seine Erfolge beeindrucken jeden Fan:

Weltmeister: Führte Argentinien 2022 in Katar zum Titel.

König von Europa: Gewann viermal die UEFA Champions League mit dem FC Barcelona.

Unübertroffen in Spanien: Holte 10-mal den La Liga-Titel.

Kontinentaler Erfolg: Wurde zweimal Copa América-Sieger mit der argentinischen Nationalmannschaft.

Zur Erinnerung: Die lebende Legende begeistert seit 2023 Millionen Fans in den USA mit seinem magischen Spiel für Inter Miami. Auch wenn die Statue entfernt wurde, wird das majestätische Bild von Messi in den Herzen seiner Fans niemals verblassen!