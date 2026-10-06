Zweiköpfige Schildkröte mit 5,2 Gramm in den USA geboren

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Zweiköpfige Schildkröte mit 5,2 Gramm in den USA geboren

Im US-Bundesstaat Massachusetts ist eine zweiköpfige Diamantschildkröte geschlüpft. Die Entdeckung des ungewöhnlichen Tieres hat die Aufmerksamkeit von Experten auf sich gezogen.

Die seltene Schildkröte, die nur 5,2 Gramm wiegt, wurde in einem Naturschutzgebiet in Wellfleet gefunden. Später wurde sie den Experten des Cape Wildlife Center in Barnstable übergeben.

Nachdem die Mitarbeiter des Zentrums den kleinen, ungewöhnlichen Schützling aufgenommen hatten, begannen sie, seinen Zustand genau zu beobachten. Später veröffentlichten die Experten erste Bilder der seltenen Schildkröte in den sozialen Medien.

„Unsere Tierärzte beobachten die kleine Schildkröte genau, um besser zu verstehen, wie ihre beiden Köpfe und ihr Körper funktionieren“, teilten Vertreter des Zentrums mit.

Experten betonen, dass ein solch ungewöhnlicher Zustand für sie nicht völlig neu ist. In den letzten fünf Jahren sind sie nur zweimal auf ähnliche Fälle mit zweiköpfigen Schildkröten gestoßen.

Die Mitarbeiter des Zentrums stellten fest, dass solche Fälle trotz ihres ungewöhnlichen Aussehens wichtige Erkenntnisse über die Tiere ermöglichen.

„Obwohl wir diese anomale Erscheinung schon früher gesehen haben, ermöglicht uns jeder dieser Fälle, mehr über die Anatomie und Physiologie dieser erstaunlichen Tiere zu erfahren“, betonten die Mitarbeiter des Zentrums.

Derzeit überwachen Experten den Zustand der zweiköpfigen Schildkröte regelmäßig. Das Team beobachtet ihren Appetit, ihre Wachstumsrate und ihr Verhalten mit besonderer Aufmerksamkeit.

„Derzeit beobachtet unser Team den Appetit, das Wachstum und das Verhalten dieses kleinen Tieres genau“, fügten die Vertreter des Zentrums hinzu.

Einer der interessantesten Aspekte für die Experten ist die Beobachtung, wie die beiden Köpfe und der einzelne Körper der Schildkröte harmonisch zusammenarbeiten. Dieser Prozess könnte helfen, die anatomischen und physiologischen Merkmale des Tieres tiefer zu erforschen.

Zweiköpfige SchildkröteCape Wildlife CenterWellfleetMassachusettsBiologie
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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