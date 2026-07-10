Usbekischer Fahrer nach tödlichem Verkehrsunfall in den USA angeklagt

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Usbekischer Fahrer nach tödlichem Verkehrsunfall in den USA angeklagt

In den USA ist der 42-jährige Usbeke Behzod Asrarov nach einem tödlichen Verkehrsunfall ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten. Bei dem Unfall kam ein 21-jähriger Torwart des Football-Teams der University of Massachusetts ums Leben.

Berichten zufolge kollidierte der von Asrarov gesteuerte Lastwagen mit dem Auto des Sportlers. Danach geriet der Lkw in den Gegenverkehr und verursachte weitere Zusammenstöße.

Den Ermittlungen zufolge kam der Fahrer 2024 mit einer Green Card in die USA. Da er kein Englisch sprach, kommunizierten die Polizeibeamten mit ihm über einen Online-Übersetzer.

Asrarov wird zudem vorgeworfen, Beweise vernichtet zu haben. Laut Ermittlungen soll er nach dem Unfall die Dashcam entfernt sowie drei Telefone und das elektronische Fahrtenbuch beschädigt haben, um Daten über die Fahrt zu verbergen.

Ihm werden nun fahrlässige Tötung und Beweismittelfälschung zur Last gelegt.

Der Vorfall hat in den USA eine Debatte ausgelöst. Der Verkehrsminister des Landes hat die Frage aufgeworfen, ob Lkw-Fahrern ohne Englischkenntnisse die Arbeitserlaubnis entzogen werden sollte.

Behzod AsrarovАҚШМассачусетсЙТҲЮк машинасиФутболчи
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Nodirbek Razzokov
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