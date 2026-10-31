FIDE gibt Austragungsort der Weltmeisterschaft im Schnell- und Blitzschach 2027 bekannt

Der Weltschachverband (FIDE) hat den Austragungsort für das dynamischste und spannendste Turnier des Jahres bekannt gegeben: die Weltmeisterschaft im Schnell- und Blitzschach 2027 wurde offiziell an die Türkei vergeben. Dieses globale Schach-Event, bei dem die stärksten Großmeister der Welt zusammenkommen, wird in Istanbul stattfinden.

Bei dieser Entscheidung hob die FIDE die umfangreiche Erfahrung der Türkei bei der Organisation hochkarätiger internationaler Wettbewerbe sowie deren moderne Infrastruktur hervor.

Zeitplan und Turnierformat: Eine heiße Woche zum Jahresabschluss

Das Turnier findet traditionell in den letzten Tagen des Jahres statt:

Genaue Daten: Die Teilnehmer reisen am 25. Dezember in Istanbul an, die Partien werden vom 26. bis 30. Dezember ausgetragen;

4 Weltmeistertitel: Hunderte talentierte Großmeister treten in den Kategorien Open (Herren) und Damen im Schnell- und Blitzschach an, um insgesamt vier Weltmeistertitel zu gewinnen;

Hohe Spannung: Die extrem begrenzte Bedenkzeit im Schnell- und Blitzschach macht jede Sekunde entscheidend und bietet den Fans echtes Adrenalin und unerwartete Sensationen.

Istanbul – Zentrum für große Schach-Events

Die Türkei hat bereits in der Vergangenheit bedeutende Turniere ausgerichtet, die einen festen Platz in der Schachgeschichte haben:

Historische Olympiade: Istanbul war 2012 Gastgeber der 40. Schacholympiade, bei der alle Nationalmannschaften der Welt zusammenkamen;

Jugend-Weltmeisterschaft: Die Stadt hat vor Kurzem, Ende 2025, auch die FIDE-Weltmeisterschaft im Schnell- und Blitzschach der Jugend auf hohem Niveau ausgerichtet.

Es wird erwartet, dass die besten Schachstars der Welt, darunter auch die talentierten Großmeister aus Usbekistan, bei dieser prestigeträchtigen Meisterschaft in Istanbul zu den Favoriten auf die Schachkrone zählen werden.