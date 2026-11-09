Der 2,5-Millionen-Dollar-Kampf: Wie bereiten sich Sindarov und Gukesh auf den 5-Stunden-Marathon vor?

Es sind nur noch wenige Tage bis zum wichtigsten und mit Spannung erwarteten Ereignis in der Geschichte des usbekischen Schachs. Beim Weltmeisterschaftskampf in Genf, Schweiz, wird unser Landsmann, der Sieger des Kandidatenturniers, Javohir Sindarov gegen den amtierenden Weltmeister aus Indien, Gukesh Dommarajuam Brett Platz nehmen.

Der Weltschachverband (FIDE) hat das offizielle Reglement und die Zeitkontrolle für dieses historische Duell bestätigt. Das vorgestellte Format zeichnet sich dadurch aus, dass es eine der komplexesten und körperlich anspruchsvollsten Bedingungen des klassischen Schachs darstellt.

Jede Partie dauert über 5 Stunden: Wie sieht die Zeitkontrolle aus?

Gemäß den Turnierregeln wurde für die Großmeister folgende Zeitverteilung festgelegt, um langes und tiefes Nachdenken über jeden Zug zu ermöglichen:

Für die ersten 40 Züge: Beide Schachspieler erhalten 120 Minuten (2 Stunden) Zeit;

Ab dem 41. Zug: Für den Rest der Partie erhalten die Teilnehmer weitere 30 Minuten zusätzlich;

Zusätzliche Sekunden: Ab dem 41. Zug werden für jeden ausgeführten Zug 30 Sekunden Zeit gutgeschrieben.

Diese Zeitkontrolle gilt als eines der am längsten dauernden Formate im klassischen Schach. Infolgedessen wird erwartet, dass eine einzelne Partie 5-6 Stunden dauern kann und von den Sportlern nicht nur hohe Intelligenz, sondern auch große psychologische Ausdauer und körperliche Belastbarkeit erfordert.

Die wichtigsten Kennzahlen des Titelkampfes

Alle wichtigen Details des Weltmeisterschaftskampfes sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Parameter Festgelegter Standard / Detail Datum des Wettbewerbs 24. November bis 12. Dezember Gastgeberstadt und Ort Genf (Schweiz), Martin Bodmer Stiftung Anzahl der Partien 14 klassische Partien Ergebnis für den Sieg Wer zuerst 7,5 Punkte erreicht Bei einem Stand von 7:7 Der Sieger wird durch Schnellschach (Tie-Break) ermittelt Gesamtpreisgeld 2,5 Millionen US-Dollar

Die Intrige des kompromisslosen Kampfes

Nach Abschluss der 14 klassischen Partien wird der Großmeister, der zuerst 7,5 Punkte sammelt, der neue Inhaber der Schachkrone. Sollten die Hauptpartien unentschieden (7:7) enden, wird der Weltmeistertitel in Tie-Break-Partien (Rapid und Blitz) entschieden.

Der 20-jährige Usbeke Javohir Sindarov bereitet sich darauf vor, in diesem Duell gegen einen der stärksten Großmeister seiner Generation die hohe Kunst unserer nationalen Schachschule am Brett zu demonstrieren.