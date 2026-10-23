Skurriles Verbrechen: Mann fesselt Ehefrau 45 Minuten lang mit Klebeband, um Fußball zu schauen

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Skurriles Verbrechen: Mann fesselt Ehefrau 45 Minuten lang mit Klebeband, um Fußball zu schauen

In Richmond, Virginia, USA, kam es zu einem ungewöhnlichen und aufsehenerregenden Fall von häuslicher Gewalt. Ein 64-jähriger Mann wurde von der Polizei festgenommen, nachdem er seine Ehefrau an einen Stuhl gefesselt hatte, damit sie ihn beim Sport schauen nicht stört.

Der Vorfall erregte große Aufmerksamkeit bei der lokalen Bevölkerung sowie in den Medien und löste hitzige Diskussionen aus.

45 Minuten im Keller: Wie ist es passiert?

Laut der Aussage des Opfers gegenüber den Strafverfolgungsbehörden ereignete sich der Vorfall im Privathaus der Familie:

  • Fesseln mit Klebeband: Der 64-jährige Terry Ward setzte seine Frau auf einen Stuhl, fixierte sie mit Klebeband und ließ sie im Keller des Hauses zurück.

  • Zeitraum und Verletzungen: Die Frau blieb für einen Zeitraum von 30 bis 45 Minuten bewegungsunfähig und gefesselt zurück.

  • Beweismittel: Die herbeigerufenen Polizeibeamten dokumentierten offiziell Rötungen und Schürfwunden an den Handgelenken des Opfers sowie Klebebandreste an ihrem Körper.

„Ich wollte nur in Ruhe Fußball schauen“: Das Geständnis des Verdächtigen

Der festgenommene Terry Ward leugnete seine Taten nicht, doch seine Begründung versetzte selbst die Ermittler in Erstaunen:

  • Die Grenzen der Sportbegeisterung: Während des Verhörs erklärte der Mann, er habe das American-Football-Spiel (NFL) ohne Lärm und in völliger Ruhe genießen wollen und sich deshalb dazu entschlossen, seine Ehefrau zu fesseln.

  • Drohende Strafe: Diese Ausrede konnte ihn vor dem Gesetz nicht entlasten. Gegen Terry Ward wurde offiziell Anklage wegen häuslicher Gewalt und der rechtswidrigen Freiheitsberaubung erhoben.

RichmondTerry WardHäusliche GewaltAmerican FootballKriminalität
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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