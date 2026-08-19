Dianas Bruder enthüllt in neuem Buch über Prinzessin Diana unerwartete Wahrheit

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Dianas Bruder enthüllt in neuem Buch über Prinzessin Diana unerwartete Wahrheit

Großbritanniensverstorbene Prinzessin Diana Spencer: Ihr Bruder Charles Spencer hat ein Buch über das Leben seiner Schwester, ihre Ehe mit Prinz Charles und die Ereignisse nach ihrem tragischen Tod in Paris geschrieben. Darin nimmt er aus seiner eigenen Perspektive zu Informationen Stellung, die von der Öffentlichkeit jahrelang als „die Wahrheit“ akzeptiert wurden. Das berichtete Reuters.

Laut Spencer hat er angesichts des nahenden 30. Jahrestags von Dianas Tod erneut zahlreiche Angebote für Interviews über seine Schwester erhalten.

Diese Anfragen brachten ihn jedoch zu dem Schluss, dass er seine eigenen Erinnerungen und Ansichten lieber einmal vollständig niederschreiben sollte, anstatt immer wieder die Meinungen anderer zu lesen.

„Das hat mich davon überzeugt, meine eigenen Gedanken und Erinnerungen ein für alle Mal niederzuschreiben, anstatt erneut die unangenehme Erfahrung zu machen, die Meinungen anderer zu lesen. Denn viele davon beruhen auf Lügen, die im Laufe der Zeit als Wahrheit akzeptiert wurden“, sagte Spencer.

Seinen Angaben zufolge besteht der Hauptzweck des Buches darin, die Ereignisse rund um Diana aus der Perspektive ihres Bruders zu schildern und seine Haltung zu den unterschiedlichen Ansichten darzulegen, die sich im Laufe der Jahre herausgebildet haben.

Das Buch von Charles Spencer mit dem Titel „Swan Song: Diana, My Sister“ wird am 22. September dieses Jahres in Großbritannien veröffentlicht. Eine Übersetzung in 12 Sprachen ist geplant.

Zur Information: Diana Spencer wurde am 1. Juli 1961 im Park House geboren, das auf dem Gelände des königlichen Anwesens Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk liegt.

1981 heiratete sie den damaligen Prince of Wales, den heutigen König Charles III. Nach der Hochzeit wurde Diana weltweit bekannt und zu einer der meistfotografierten Frauen der Welt.

Ihr Familienleben hielt jedoch nicht lange. Eheliche Konflikte führten schließlich zur Scheidung, und das Paar wurde 1996 offiziell geschieden.

Kurz darauf, im August 1997, verunglückte Diana im Alter von 36 Jahren in Paris, als das Auto, in dem sie mit ihrem Lebensgefährten Dodi Al-Fayed unterwegs war, einen Unfall hatte. Die Prinzessin starb an den Folgen des Unglücks.

Dianas Bruder Charles Spencer blieb zudem durch die Rede, die er bei der Beerdigung seiner Schwester hielt, im öffentlichen Gedächtnis. In dieser berühmten Ansprache kritisierte er die königliche Familie.

Nun befasst sich Spencer in seinem neuen Buch erneut mit den Ereignissen rund um Dianas Leben und Tod. Der Autor erklärt, er habe versucht, die im Laufe der Jahre unterschiedlich interpretierten Ereignisse so zu schildern, wie er sie als Bruder seiner Schwester gesehen und in Erinnerung behalten habe.

Diana SpencerCharles SpencerCharles IIIVereinigtes KönigreichReuters
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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