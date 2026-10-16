Der russische Präsident Wladimir Putin betonte, dass die ukrainische Seite die schwerwiegenden Konsequenzen hätte bedenken müssen, bevor sie Angriffe auf große russische E-Commerce-Netzwerke wie Wildberries und Ozon sowie andere Infrastruktureinrichtungen verübte. Auf dem Forum der Organisation „Delowaja Rossija“ erklärte das Staatsoberhaupt, dass Moskau bereits begonnen habe, mit vernichtenden Vergeltungsschlägen auf solche Aktionen zu reagieren.

Laut Putin sind die Handlungen der Gegenseite eskaliert und betreffen nun auch große digitale Systeme, die von der Zivilbevölkerung genutzt werden.

„Wir dachten, sie würden nicht so weit gehen“

Vor den Forumsteilnehmern ging Wladimir Putin darauf ein, dass die Gegenseite E-Commerce-Giganten ins Visier genommen hat:

Angriffe auf Plattformen: „Wir wurden mit Aktionen des Gegners konfrontiert, die sich gegen unsere elektronischen Plattformen richteten – sowohl gegen Wildberries als auch gegen Ozon. Sie unternehmen ständig solche Schritte, die wir, ehrlich gesagt, hätten vorhersehen müssen. Aber wir dachten, sie würden nicht so weit gehen;

Taktik der Vergeltung und Hilfegesuche: Sie haben es gewagt, und jetzt beginnen wir zu antworten. Danach rennen sie sofort zu ihren Sponsoren und flehen darum, Einfluss auf uns auszuüben und uns zu stoppen.“

Energie, Raffinerien und Rechenzentren: Details zu den Vergeltungsschlägen

Der russische Präsident verglich die Situation um die Marktplätze mit den Angriffen auf Energienetze:

Ölraffinerien: Putin merkte an, dass es gestern und heute Versuche gab, bestimmte Ölraffinerien und Anlagen anzugreifen, die jedoch keinen ernsthaften Schaden anrichteten, aber diese Angriffe halten an;

Rechenzentren: „Mit den E-Commerce-Plattformen ist es genauso. Sie haben den ersten Schritt gemacht, und wir haben begonnen zu antworten. Jetzt schreien sie auf der anderen Seite wegen der Energieversorgung, der Rechenzentren (Data-Center) und ähnlicher wichtiger Objekte;

Entschiedenes Fazit: Sie haben das selbst angefangen. Sie hätten es nicht tun sollen. Bevor man diesen Schritt macht, hätte man gründlich über die Konsequenzen nachdenken müssen“, betonte er.

Diese Aussagen zeigen, dass sich die Konfrontation zwischen den beiden Seiten nicht nur an der traditionellen Frontlinie und im Energiesektor verschärft, sondern auch auf Ebene der digitalen Infrastruktur, des E-Commerce und der Serverzentren.