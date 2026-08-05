Wildberries könnte eigenen Messenger starten

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Wildberries könnte eigenen Messenger starten

Wildberries & Russ, ein großer internationaler Betreiber eines E-Commerce-Marktplatzes, hat erste Schritte zur Entwicklung eines eigenen Messengers unternommen. Wie Kommersant unter Berufung auf Daten des Systems SPARK-Interfax berichtet, hat das Unternehmen zu diesem Zweck offiziell Dutzende Domainnamen registriert. Ixbt.com berichtet .

Zu den derzeit registrierten Internetadressen gehören wb-messenger.ru, chat-wb.ru und чат-вб.рф . Dieser Schritt deutet darauf hin, dass das Unternehmen nicht nur im E-Commerce, sondern auch auf dem Markt für digitale Kommunikation und Messaging-Dienste Fuß fassen will.

Von internen Tests zu globalen Plänen

Das Auftauchen dieses Projekts kommt für den Markt nicht völlig überraschend. Im Juni dieses Jahres erklärte Wildberries-Chefin Tatyana Kim, dass das Unternehmen erfolgreich einen speziellen Unternehmensmessenger für seine Mitarbeiter teste. Damals kündigte die Unternehmensleitung an, den Dienst künftig ausweiten zu wollen.

Den Plänen zufolge soll der zunächst für die interne Kommunikation vorgesehene Dienst schrittweise auf den breiteren Markt gebracht werden. In der ersten Phase ist die Einführung in Russland vorgesehen, später soll der Dienst auch in anderen Ländern angeboten werden. Die Registrierung der neuen Domainnamen zeigt, dass diese Strategie konsequent umgesetzt wird.

Wettbewerb und Perspektiven auf dem Markt

Derzeit haben offizielle Vertreter von Wildberries & Russ Berichte über einen öffentlichen Start des Messengers nicht bestätigt. Auf eine offizielle Anfrage von Kommersant war bis zur Veröffentlichung des Artikels keine Antwort eingegangen.

Falls die neue Plattform der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, könnte sie mit Telegram und anderen beliebten Messaging-Apps konkurrieren. Als Teil eines großen Marktplatz-Ökosystems dürfte sie Nutzern ermöglichen, während des Einkaufs direkt zu kommunizieren und weitere Dienste zu nutzen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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