Werbeaktivität sinkt nach Angriffen auf Wildberries-Lager drastisch

Die Werbeaktivität auf Russlands großem Marktplatz Wildberries ist nach Vorfällen im Zusammenhang mit Drohnenangriffen deutlich zurückgegangen. Kommersant berichtet, dass dies die Produktwerbung und das Absatzvolumen erheblich beeinträchtigt. Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben der Werbeagentur Digital Budget sanken die Ausgaben für direkte Bannerwerbung im Juli dieses Jahres gegenüber Juni um ganze 63 Prozent. Experten führen dies auf den eingeschränkten Zugang zum Sortiment auf dem Marktplatz zurück.

Werbebudgets eingefroren

Führende Werbeagenturen berichten, dass viele Unternehmen ihre Marketingbudgets vollständig eingefroren oder die Investitionen in Werbung deutlich reduziert haben. Besonders deutlich zeigt sich dieser Trend in den Bereichen FMCG (Schnelldrehende Konsumgüter), Pharmazeutika, Haushaltsgeräte und Elektronik.

Auch die Nachfrage nach dem internen Click-in-Inventar zur Bewerbung von Waren auf der Plattform ist deutlich gesunken. Dadurch ist der Preis pro tausend Impressionen (CPM) je nach Kategorie um etwa 10–15 Prozent gefallen.

Reaktionen des Marktplatzes und der Experten

Vertreter von Wildberries bestätigen, dass sich das Volumen der Werbemaßnahmen verändert hat, betonen jedoch, dass das in den verbreiteten Berichten genannte Ausmaß übertrieben sei. Das Unternehmen erklärt, dass die Verkäufer derzeit ihre Finanzmodelle überprüfen und die Auswirkungen der Situation auf ihre Geschäfte bewerten.

Zur Unterstützung der Verkäufer hat der Marktplatz bereits zweistufige Promo-Boni berechnet, die zur Bewerbung von Waren eingesetzt werden können. Dennoch bleibt die Werbeplattform einer der größten Kanäle auf dem Markt: Das Retail-Media-Volumen in Russland soll 2025 voraussichtlich 580 Milliarden Rubel erreichen.