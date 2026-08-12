Werbeaktivität sinkt nach Angriffen auf Wildberries-Lager drastisch

·59·Technologie
Werbeaktivität sinkt nach Angriffen auf Wildberries-Lager drastisch

Die Werbeaktivität auf Russlands großem Marktplatz Wildberries ist nach Vorfällen im Zusammenhang mit Drohnenangriffen deutlich zurückgegangen. Kommersant berichtet, dass dies die Produktwerbung und das Absatzvolumen erheblich beeinträchtigt. Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben der Werbeagentur Digital Budget sanken die Ausgaben für direkte Bannerwerbung im Juli dieses Jahres gegenüber Juni um ganze 63 Prozent. Experten führen dies auf den eingeschränkten Zugang zum Sortiment auf dem Marktplatz zurück.

Werbebudgets eingefroren

Führende Werbeagenturen berichten, dass viele Unternehmen ihre Marketingbudgets vollständig eingefroren oder die Investitionen in Werbung deutlich reduziert haben. Besonders deutlich zeigt sich dieser Trend in den Bereichen FMCG (Schnelldrehende Konsumgüter), Pharmazeutika, Haushaltsgeräte und Elektronik.

Auch die Nachfrage nach dem internen Click-in-Inventar zur Bewerbung von Waren auf der Plattform ist deutlich gesunken. Dadurch ist der Preis pro tausend Impressionen (CPM) je nach Kategorie um etwa 10–15 Prozent gefallen.

Reaktionen des Marktplatzes und der Experten

Vertreter von Wildberries bestätigen, dass sich das Volumen der Werbemaßnahmen verändert hat, betonen jedoch, dass das in den verbreiteten Berichten genannte Ausmaß übertrieben sei. Das Unternehmen erklärt, dass die Verkäufer derzeit ihre Finanzmodelle überprüfen und die Auswirkungen der Situation auf ihre Geschäfte bewerten.

Zur Unterstützung der Verkäufer hat der Marktplatz bereits zweistufige Promo-Boni berechnet, die zur Bewerbung von Waren eingesetzt werden können. Dennoch bleibt die Werbeplattform einer der größten Kanäle auf dem Markt: Das Retail-Media-Volumen in Russland soll 2025 voraussichtlich 580 Milliarden Rubel erreichen.

WildberriesWerbungE-CommerceDrohnenangriffeMarktplatz
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

China installiert den weltweit größten WasserturbinenrotorChina installiert den weltweit größten WasserturbinenrotorHeute, 13:23GeForce RTX 5090 wird 135 Prozent teurer als der offizielle PreisGeForce RTX 5090 wird 135 Prozent teurer als der offizielle PreisHeute, 12:59Ein einzigartiger Steampunk-Computer mit Stirling-Motor wurde entwickeltEin einzigartiger Steampunk-Computer mit Stirling-Motor wurde entwickeltHeute, 12:30USA und 38 weitere Staaten fordern Vorankündigungen von RaketenstartsUSA und 38 weitere Staaten fordern Vorankündigungen von RaketenstartsHeute, 11:57Redmi K100 Pro Max als Flaggschiff mit riesigem Akku und leistungsstarkem Prozessor vorgestelltRedmi K100 Pro Max als Flaggschiff mit riesigem Akku und leistungsstarkem Prozessor vorgestelltHeute, 10:54Indisches Start-up Yulu sammelt 93 Millionen US-Dollar zur Erweiterung seiner Elektrofahrradflotte einIndisches Start-up Yulu sammelt 93 Millionen US-Dollar zur Erweiterung seiner Elektrofahrradflotte einHeute, 09:59
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor