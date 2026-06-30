Wildberries führt IMEI-Prüfsystem für Premium-Smartphones ein

Wildberries, Russlands größter Marktplatz, führt ein neues Verfahren ein, um die Sicherheit beim Verkauf von Elektronik zu gewährleisten und Kunden vor Betrug zu schützen. Ab dem 1. Juli wird an allen Abholstationen (PVZ) des Unternehmens ein System zur Überprüfung der IMEI-Codes von Premium-Smartphones eingeführt. Diese Maßnahme dient in erster Linie dazu, den Austausch von Geräten oder die Lieferung gefälschter Produkte zu verhindern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Laut dem Pressedienst des Gemeinschaftsunternehmens Wildberries und Russ gilt die neue Regel für Apple- und Samsung-Smartphones mit einem Preis von über 40.000 Rubel. IMEI (International Mobile Equipment Identity) ist eine eindeutige 15-stellige Identifikationsnummer, die vom Hersteller jedem Mobilgerät zugewiesen wird und die Echtheit des Geräts garantiert. Durch den Abgleich dieser Nummern kann der Kunde sicherstellen, dass er das bestellte Originalprodukt erhält.

Neue Möglichkeiten für Kunden

Gemäß dem neuen Verfahren haben Kunden das Recht, den Manager der Abholstation während der Entgegennahme der Bestellung zu bitten, den IMEI-Code des Smartphones zu überprüfen. Die Prüfung erfolgt durch den Abgleich der Nummer auf der Produktverpackung mit der Nummer im internen System des Geräts. Wichtig ist, dass die internationale Identifikationsnummer ermittelt werden kann, ohne das Smartphone aktivieren zu müssen.

Sollten die IMEI-Nummern auf der Verpackung und dem Gerät nicht übereinstimmen, kann der Kunde die Annahme des Produkts sofort verweigern. Gemäß den Regeln von Wildberries wird das Produkt in einem solchen Fall zurückgenommen und der Betrag an den Kunden erstattet, selbst wenn die Produktverpackung bereits geöffnet wurde. Diese Regel soll das Vertrauen zwischen Verkäufern und Käufern auf dem Marktplatz stärken.

Kontrolle beim Rückgabeprozess

Die IMEI-Code-Prüfung wird nicht nur bei der Übergabe, sondern auch beim Rückgabeprozess (Wozwrat) zur Pflicht. Diese Maßnahme wurde zum Schutz der Verkäufer entwickelt. In einigen Fällen versuchen unehrliche Kunden, das Originalgerät zu behalten und stattdessen ein defektes oder älteres Modell zurückzugeben. Solchem Betrug wird nun ein Riegel vorgeschoben.

In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Wildberries-Plattform auch für Nutzer in Usbekistan aktiv weiterentwickelt, könnte die Einführung solcher Sicherheitsmaßnahmen auf dem benachbarten russischen Markt in Zukunft auch die Qualität der regionalen Dienstleistungen positiv beeinflussen. Vorerst gilt diese Neuerung nur für Standorte in Russland, aber das Unternehmen verbessert seine Sicherheitsstandards konsequent in allen Regionen.

Experten sind der Meinung, dass Premium-Modelle von Marken wie Apple und Samsung häufig Ziel von Betrügern sind. Laut Ixbt.com wird erwartet, dass technische Lösungen wie die IMEI-Prüfung strittige Situationen auf Marktplätzen um 30-40 % reduzieren werden. Dies trägt dazu bei, den Ruf des Online-Handelsriesen zu stärken.