Wildberries-App im US-amerikanischen App Store wieder verfügbar

Die mobile App des beliebten Wildberries-Marktplatzes ist im App Store in den Vereinigten Staaten wieder vollständig verfügbar. Nach Angaben von ixbt.com teilte der Pressedienst des zusammengeschlossenen Unternehmens Wildberries & Russ mit, dass Nutzer die App nun erneut herunterladen und die neuesten Updates installieren können. Der Pressedienst teilte dies mit.

Wir erinnern daran, dass die App am 12. August dieses Jahres gegen 17:30 Uhr Moskauer Zeit aus dem US-Segment der Apple-Plattform verschwunden war. Nutzer mit einer Verbindung zur US-Region konnten den Online-Shop-Client damals weder finden noch auf ihre Geräte herunterladen. Das technische Problem habe Nutzer in anderen Ländern nicht betroffen.

Status der App in anderen Regionen

Unternehmensvertretern zufolge war die Wildberries-App in den App Stores Russlands und anderer Länder durchgehend verfügbar. Nutzer, die die App zuvor installiert hatten, behielten den vollständigen Zugriff auf alle Funktionen und ihre volle Leistungsfähigkeit. Dies zeigte, dass das Problem keinen globalen Charakter hatte, sondern auf ein bestimmtes regionales Segment begrenzt war.

Der RWB-Pressedienst bestätigte, dass die Möglichkeiten zur Suche, zum Herunterladen und zur Aktualisierung der App für Nutzer in den Vereinigten Staaten erfolgreich wiederhergestellt wurden. Das Unternehmen legte jedoch nicht offen, welche Faktoren zur vorübergehenden Entfernung der App geführt hatten oder was die eigentlichen Ursachen der Situation waren.

Die Bedeutung solcher Situationen

In der heutigen digitalen Wirtschaft kann das selbst kurzzeitige Verschwinden der Apps großer Marktplätze aus App Stores für Nutzer und Unternehmen erhebliche Schwierigkeiten verursachen. Plattformregeln und technische Anforderungen sind besonders für international tätige Unternehmen von großer Bedeutung. Die Akteure des Technologiemarktes bemühen sich derzeit, solche Störungen schnell zu beheben.

Experten zufolge können solche Vorfälle häufig durch die interne Moderation einer Plattform, die Prüfung von Updates oder technische Fehler verursacht werden. Im Fall von Wildberries wurde das Problem innerhalb kurzer Zeit gelöst. Die Wiederherstellung des App-Zugangs für Nutzer in den Vereinigten Staaten war ein wichtiger Schritt.