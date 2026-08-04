Ozon testet künstliche Intelligenz als Einkaufshilfe

Der beliebte Marktplatz Ozon hat damit begonnen, einen neuen auf künstlicher Intelligenz basierenden Assistenten zu testen, der das Einkaufen für Nutzer deutlich erleichtern soll. Nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS ist die Funktion derzeit nur für eine begrenzte Nutzergruppe aktiviert und richtet sich vor allem an Käufer, die noch nicht genau entschieden haben, was sie kaufen möchten. Ixbt.com berichtet .

Die riesige Produktvielfalt und das umfangreiche Sortiment in Online-Shops erschweren heute häufig die Auswahl. Der von Ozon eingeführte Assistent auf Basis künstlicher Intelligenz soll dieses Problem lösen, indem er Käufer mit einer individuellen Herangehensweise bei der Auswahl der am besten geeigneten Produkte unterstützt.

So funktioniert die künstliche Intelligenz

Laut TASS arbeitet der neue virtuelle Assistent auf Grundlage einer Datenbank nicht personalisierter Informationen der Ozon-Plattform. Für präzise Empfehlungen analysiert das System die Suchanfragen des Nutzers, die Kaufhistorie, abgegebene Bewertungen sowie die aktuellen Preise der Produkte eingehend.

Die neue Funktion ist sehr einfach zu bedienen: Es genügt, in den speziellen Modus für künstliche Intelligenz zu wechseln. Anschließend öffnet sich auf dem Bildschirm ein spezielles Chatfenster, in dem der virtuelle Assistent mit dem Käufer kommuniziert und eine Reihe klärender Fragen stellt.

Vorteile und Auswahlkriterien

Im Gespräch klärt die künstliche Intelligenz wichtige Aspekte wie das Budget des Käufers, gewünschte Produkteigenschaften und den vorgesehenen Verwendungszweck. Auf Grundlage der Antworten des Nutzers wird eine Liste der am besten geeigneten Optionen erstellt.

Moderne Technologien berücksichtigen dabei nicht nur die Produktpreise, sondern auch Lieferzeiten, die allgemeine Nutzerbewertung und authentische Bewertungen anderer Käufer. Dadurch wird die endgültige Entscheidungsfindung zuverlässiger und schneller.

Experten zufolge wird die Einführung solcher intelligenten Assistenten das Einkaufserlebnis im E-Commerce-Markt auf eine neue Stufe heben. Die derzeit im Testbetrieb befindliche Funktion soll künftig allen Nutzern zur Verfügung stehen.