Wildberries beginnt mit der Kennzeichnung von KI-bearbeiteten Bewertungen

Wildberries, einer der größten Marktplätze Russlands, hat mit der Erprobung eines KI-gestützten Systems zur Überprüfung von Fotos in Nutzerbewertungen begonnen. Diese Neuerung ermöglicht es Käufern, genauere und objektivere Informationen über Produkte zu erhalten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie der Pressedienst von Wildberries & Russ (RWB) mitteilt, analysieren spezielle Algorithmen die an Bewertungen angehängten Fotos und suchen nach Anzeichen für generative Bearbeitung oder starke Manipulationen. Stellt das System fest, dass ein Bild künstlich verändert wurde, erscheint ein spezielles Symbol neben dem Foto.

Im Rahmen des neuen Systems werden Bilder, die als verdächtig eingestuft werden, „Sieht aus wie KI“ (Похоже на ИИ) gekennzeichnet. Diese Maßnahme hilft Käufern, zwischen dem tatsächlichen Aussehen eines Produkts und einer bearbeiteten Version zu unterscheiden. Laut ixbt.com bedeutet eine solche Kennzeichnung nicht, dass die Bewertung komplett gefälscht ist, sondern warnt lediglich davor, dass die visuellen Informationen verändert wurden.

Ein Schritt zu mehr Transparenz

Der Prüfprozess ist voll automatisiert; das System sucht bei der Analyse der Mediendateien nach technischen Spuren und Bearbeitungsmerkmalen, die für KI typisch sind. Wichtig ist, dass Bewertungen mit einer solchen Kennzeichnung nicht von der Plattform gelöscht werden und für andere Nutzer sichtbar bleiben.

Unternehmensvertreter betonen, dass das Hauptziel dieser Initiative darin besteht, die Transparenz von Nutzerfeedback zu erhöhen. Dies ist besonders relevant für Kategorien wie Kleidung, Kosmetik und Haushaltswaren, bei denen das äußere Erscheinungsbild eine entscheidende Rolle spielt.

Da viele Käufer in Usbekistan die Dienste von Wildberries aktiv nutzen, wird erwartet, dass diese Funktion auch für lokale Verbraucher nützlich sein wird. Echte Fotos sind bei der Fernbewertung der Produktqualität von unschätzbarem Wert.

Derzeit wird das neue System in einem begrenzten Rahmen getestet. Nach erfolgreichem Abschluss der Testphase soll die KI-Erkennungsfunktion für alle Marktteilnehmer und Nutzer vollständig freigeschaltet werden. Dies stellt einen neuen Meilenstein in der Qualitätskontrolle von Inhalten im E-Commerce dar.