Frau verliert 350.000 Dollar bei Betrug durch falschen „Squid Game“-Schauspieler

In Südkorea Eine Frau um die 50 verlor mehr als 500 Millionen Won, also etwa 350.000 Dollar, an einen Internetbetrüger, weil sie glaubte, eine Beziehung mit dem Star der berühmten Serie „Squid Game“ (Squid Game) namens Lee Jung-jae zu führen. Der Betrüger nutzte KI-generierte Bilder des Schauspielers, um das Vertrauen der Frau zu gewinnen.

SüdkoreaIn der Stadt Miryang lebend, wurde die in den Medien als „A“ bezeichnete Frau von einer Person über soziale Netzwerke kontaktiert, die sich als der berühmte Schauspieler ausgab. Später begannen sie, über den Messenger KakaoTalk zu kommunizieren. Der Betrüger sprach die Frau mit „Schatz“ und „Liebling“ an und erweckte den Eindruck, dass der Schauspieler romantische Gefühle für sie hege.

„Ich bin der Schauspieler Lee Jung-jae. Ich habe Ihnen geschrieben, um mit meinen Fans zu kommunizieren“, sagte er in einer seiner ersten Nachrichten.

Die Frau glaubte auch den Geldforderungen des falschen Schauspielers. Er behauptete, an einem Flughafen im Ausland festzusitzen und Geld für die Heimreise zu benötigen. Um Vertrauen aufzubauen, schickte er KI-generierte Bilder seines Personalausweises und Führerscheins.

„Er sagte, er würde mir das Geld zurückzahlen, sobald er nach Korea zurückkehrt. Ich habe ihm geglaubt“, sagte die Frau später der Polizei. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie jedoch bereits über 500 Millionen Won an den Betrüger überwiesen.

Die Frau gab an, etwa 7.500 Dollar für einen VIP-Pass bezahlt zu haben, der ihr ein persönliches Treffen mit dem falschen Schauspieler ermöglichen sollte. Doch jedes Mal gab es neue Ausreden und das Treffen fand nicht statt. Als der Betrüger weiterhin Geld forderte, entschied sich die Frau, die Polizei zu verständigen.

Die Polizeibehörde der Provinz Gyeongsangnam-do bestätigte, dass die Frau Opfer eines sogenannten Romance-Scamming-Betrugs geworden ist. Die Identität der Person, die sich als Lee Jung-jae ausgab, konnte bisher nicht ermittelt werden.

Nachdem der Vorfall für großes Aufsehen sorgte, warnte auch die Agentur des Schauspielers die Fans. In einer Erklärung wurde dazu aufgerufen, kein Geld an Personen zu senden, die im Namen von Lee Jung-jae darum bitten.

Leider ist die Chance, das verlorene Geld der Frau zurückzubekommen, sehr gering. Vor einigen Monaten verlor bereits eine Frau in Frankreich 850.000 Dollar, nachdem sie einem Betrüger vertraut hatte, der sich im Internet als Brad Pitt ausgab.

Diese Vorfälle zeigen, wie wichtig es ist, die Identität von Fremden zu überprüfen, die sich als Prominente ausgeben, und besonders vorsichtig zu sein, wenn unter dem Vorwand persönlicher Beziehungen Geld gefordert wird.