Kontroverse Kritik: Tokajew über das Umarmen von Männern

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Kontroverse Kritik: Tokajew über das Umarmen von Männern

Präsident der Republik Kasachstan Kassym-Jomart Tokajew kritisierte die Angewohnheit, sich zur Begrüßung zu umarmen und zu küssen, die in der Gesellschaft, insbesondere unter Männern und Militärangehörigen, immer üblicher wird. Das Staatsoberhaupt betonte, dass ein solches Verhalten absolut nicht mit den nationalen Werten und historischen Traditionen des Volkes vereinbar sei.

Er äußerte diese Ansichten während eines offenen Dialogs mit Journalisten, nachdem er bei den Parlamentswahlen in Astana seine Stimme abgegeben hatte.

„Das war in unseren Traditionen nie der Fall“

Das Staatsoberhaupt machte auf die negativen Veränderungen in der Begrüßungskultur aufmerksam und betonte, dass Grenzen gewahrt werden müssen:

„Es ist nicht gut, wenn Männer sich umarmen und küssen oder wenn Frauen Männer küssen und umgekehrt. Das war in unseren Traditionen nie der Fall.“, sagte der kasachische Staatschef.

Laut Tokajew sollten Aufrichtigkeit und Respekt zwischen Männern durch einen festen Händedruck ausgedrückt werden:

  • Händedruck-Kultur: „Männer sollten einander die Hand reichen und fest zudrücken. Man sollte die Hand nicht wie ein schlaffes Kotelett oder einen Zweig hinhalten, sondern mit einem Lächeln grüßen, aber nicht mehr als das.“

  • Zurechtweisung für das Militär: Der Präsident verurteilte ein solches Verhalten scharf, insbesondere bei Personen in Uniform: „Man kann sich nicht einmal vorstellen, dass Menschen in Militäruniform so etwas tun. Sogar Generäle fangen an, sich zu umarmen. Was soll das?“

In Kasachstan politische Erneuerung: Madschilis-Wahlen und Regierungsrücktritt

Tokajew gab diese Erklärung während eines wichtigen politischen Prozesses für das Land ab – der Wahl eines neuen Einkammerparlaments – Madschilis am Wahltag:

  • Bildung eines neuen Parlaments: Durch den Abstimmungsprozess am Sonntag wird eine neue Zusammensetzung der Madschilis gewählt;

  • Rücktritt der Regierung: Gemäß den gesetzlichen Anforderungen tritt die amtierende Regierung nach der Wahl eines neuen Parlaments zurück und ein neues Ministerkabinett wird gebildet.

Die feste Haltung des kasachischen Staatschefs zur nationalen Mentalität und Etikette sorgt in den sozialen Medien für weitreichende Diskussionen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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