In der italienischen Meisterschaft erfreute die Roma ihre Fans mit einem souveränen Sieg. Die Römer besiegten Monza zu Hause mit 4:0, erreichten 33 Punkte und kletterten auf den zweiten Tabellenplatz. Matchwinner Matías Soulé erzielte dabei zwei Tore.

Die Roma entschied das Spiel bereits in der ersten Halbzeit

Die Partie des 13. Spieltags der Serie A fand am 29. November im Stadio Olimpico statt. Die Schützlinge von Gian Piero Gasperini begannen aktiv und eröffneten in der 12. Minute den Torreigen. Donyell Malen traf ins gegnerische Netz und brachte sein Team in Führung.

Zwölf Minuten später erhöhte Matías Soulé den Vorsprung. Der argentinische Fußballer traf in der 36. Minute erneut und schnürte damit einen Doppelpack.

So ging die Roma bereits in der ersten Halbzeit mit 3:0 in Führung.

Malen glänzte mit Tor und Vorlage

Donyell Malen beendete das Spiel mit einem Tor und einer Vorlage und trug maßgeblich zum hohen Sieg seines Teams bei. Soulé wurde mit seinem Doppelpack zu einem der Hauptakteure der Roma-Offensive.

Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Castro. In der ersten Minute der Nachspielzeit (90.+1) erzielte er den Treffer zum 4:0-Endstand.

Die Roma bleibt dem Tabellenführer auf den Fersen

Nach diesem Sieg kommt die Roma auf 33 Punkte und belegt den zweiten Platz in der Tabelle. Die Römer liegen zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter Lazio, der 35 Punkte auf dem Konto hat.

Monza bleibt mit 10 Punkten auf dem 15. Platz.

Für das Team von Gasperini war dieses Ergebnis ein wichtiger Schritt im Titelrennen. Die Roma wird nun weiter kämpfen, um den Rückstand auf den Tabellenführer zu verkürzen.

Serie A. 13. Spieltag

Roma — Monza — 4:0

Tore: Malen (12.), Soulé (24., 36.), Castro (90.+1).

Datum: 29. November. Stadion: Stadio Olimpico.