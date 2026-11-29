In Brasilien ereignete sich ein ungewöhnlicher Vorfall: Aus Wachteleiern, die in einer Plastikverpackung im Supermarkt gekauft wurden, schlüpften lebende Küken. Der Käufer, der dies beobachtete, konnte sein Erstaunen nicht verbergen und nahm den Vorfall auf Video auf.

Der Mann erzählte, dass er beim Öffnen der Packung bemerkte, wie eines der Eier aufbrach und ein kleines Wachtelküken herauskam. Er betonte, dass er noch nie zuvor eine solche Szene erlebt habe. Im Video reagierte er mit einer Mischung aus Überraschung und Humor auf die Situation.

Der Käufer vermutet, dass sich die Küken aufgrund der warmen Wetterbedingungen und der Lagerung der Eier bei Zimmertemperatur weiterentwickeln konnten. Interessanterweise filmte er später, wie auch aus einer anderen Packung ein Küken schlüpfte.

Expertenerklären, dass für ein solches Ereignis die Eier bereits befruchtet sein müssen. Zudem müssen die Eier unter ausreichend warmen Bedingungen gelagert worden sein, damit sich der Embryo weiterentwickeln kann. Normalerweise schlüpfen Wachteleier nach einer Inkubationszeit von etwa 17 bis 18 Tagen.

Daher ist es ein seltenes Ereignis, dass aus Eiern im Supermarkt Küken schlüpfen.