Wie die Publikation SHOT berichtet, reiste die 38-jährige Yana aus Wladikawkas fast einen Monat lang durch China. Die letzte Woche ihrer Reise wollte sie in einem Hotel in Yangshuo verbringen, das über ein Gehege verfügt, in dem Hirsche frei herumlaufen.

Eine russische Touristin, die durch China reiste, erlebte beim Versuch, einen Hirsch zu füttern, einen unerwarteten Vorfall. Das Tier sah die Karotte, sprang auf sie zu und brachte sie zu Fall. Infolgedessen brach sich die Touristin den Arm.

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Nach Angaben der Frau wurden die Hirsche im Hotel sehr aufdringlich, sobald sie Futter sahen. Sie näherten sich den Gästen und versuchten sogar zu beißen. Als Yana versuchte, einen der Hirsche mit einer Karotte zu füttern, sprang das Tier plötzlich auf sie. Infolgedessen verlor die Frau das Gleichgewicht und stürzte zu Boden.

Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass sie sich einen komplizierten Armbruch mit Knochenverschiebung zugezogen hatte. Aus diesem Grund musste der Knochen in einem örtlichen Krankenhaus eingerenkt werden.

Da sich der Vorfall in den letzten Tagen ihrer Reise ereignete, konnte Yana ihre Reise wie geplant beenden und nach Hause zurückkehren. Sie brachte jedoch ein ungewöhnliches „Souvenir“ aus China mit: Die Frau muss bis Mitte Dezember einen Gips tragen.