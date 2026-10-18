Neue Pflanzenart aus Peru nach Messi benannt

Eine in Peru entdeckte neue Pflanzenart wurde nach dem argentinischen Fußballstar Lionel Messi benannt Salvia messii getauft. Die im zentralen und südlichen Andengebiet vorkommende Pflanze gilt als gefährdet. Dies berichtete die staatliche peruanische Nachrichtenagentur Agencia Andina.

Auch die Farbe der Blüten trug zur Namensgebung bei. Die hellblauen und weißen Blütenblätter erinnern an die Farben des Trikots der argentinischen Nationalmannschaft. Salvia messii gehört zur Familie der Lippenblütler (Lamiaceae) und kann eine Höhe von bis zu 1,5 Metern erreichen.

Die neue Art wurde von dem peruanischen Botaniker Paul Gonzales, dem unabhängigen argentinischen Forscher Rolando Uria sowie Jan Capcha-Ramos untersucht. Die Forschungsergebnisse wurden am 2. Oktober 2026 in der Fachzeitschrift Phytotaxa veröffentlicht. Aufgrund des begrenzten Verbreitungsgebiets stufen die Wissenschaftler die Pflanze als gefährdet ein.

Zur Information: Lionel Messi spielt seit 2023 für den US-amerikanischen Verein Inter MiamiZuvor war er für den FC Barcelona in Spanien und Paris Saint-Germain in Frankreich aktiv.

Messi, der 2022 mit der argentinischen Nationalmannschaft Weltmeister wurde, ist zudem Olympiasieger von 2008 und zweifacher Gewinner der Copa América. Er wurde achtmal mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet.