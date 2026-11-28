Am Morgen des 27. November 2026 in der peruanischen Provinz Callao (Callao) überfielen bewaffnete, maskierte Kriminelle einen gepanzerten Geldtransporter mit wertvoller Fracht. Der Vorfall ereignete sich gegen 06:30 Uhr Ortszeit auf der Autobahn Costa Verde (Costa Verde) , die zum internationalen Flughafen Jorge Chávez nahe der Hauptstadt Lima führt.

Über 30 Schüsse abgegeben: Wie wurde der Überfall durchgeführt?

Berichten zufolge blockierten 8 bis 10 maskierte Räuber mit mehreren Fahrzeugen den Weg eines schwarzen gepanzerten Geländewagens. Daraufhin feuerten die Täter über 30 Schüsse auf das Fahrzeug ab, zerschlugen die Scheiben und entkamen mit Koffern und Taschen voller Goldbarren und Schmuck.

Bei der Schießerei wurden zwei Personen im Fahrzeug verletzt – der 29-jährige indische Staatsbürger Vijay Pagrani Iza und die 35-jährige Peruanerin Mari Natali Miranda Espinoza. Sie wurden umgehend ins Krankenhaus eingeliefert; ihr Zustand wird derzeit als stabil beschrieben.

Polizeiliche Ermittlungen und wichtige Beweise

Die peruanische Nationalpolizei (PNP) hat eine spezielle Suchaktion eingeleitet, um die Räuber zu fassen. Folgende Details zum Vorfall sind bekannt:

Indikatoren Offizielle und vorläufige Informationen Datum, Uhrzeit und Ort 27. November 2026, um 06:30 Uhr — Provinz Callao, Costa Verde Autobahn (Weg zum Flughafen Jorge Chávez) Anzahl der Räuber und Vorgehensweise 8–10 maskierte Personen blockierten die Straße mit mehreren Autos und gaben über 30 Schüsse auf den Geldtransporter ab. Gestohlene Fracht Goldbarren und Koffer sowie Taschen mit Schmuck (der genaue Wert wird noch ermittelt) Verletzte Vijay Pagrani Iza (29 Jahre, Indien) und Mari Natali Miranda Espinoza (35 Jahre, Peru) — Zustand stabil Wichtige Spuren in der Ermittlung Das Kennzeichen eines der am Überfall beteiligten Fahrzeuge (bereits in Waffenhandels- und Mordfällen registriert) wurde identifiziert; bei der Flucht zurückgelassene Mobiltelefone wurden sichergestellt.

Glauben Sie nicht auch, dass ein solch organisierter und dreister Überfall auf einer Hauptverkehrsader zum Flughafen die Notwendigkeit verschärfter Sicherheitsmaßnahmen unterstreicht?

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