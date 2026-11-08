Über 3.000 Vogelspinnen in Socken versteckt: Ungewöhnlicher Schmuggel in Peru aufgedeckt (Video)

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Über 3.000 Vogelspinnen in Socken versteckt: Ungewöhnlicher Schmuggel in Peru aufgedeckt (Video)

Am internationalen Flughafen in Lima, Peru, wurden über 3.000 lebende Vogelspinnen beschlagnahmt, die illegal nach Deutschland geschmuggelt werden sollten. Die Spinnen waren in Socken versteckt, die sich in drei Koffern befanden.

Laut AFP ereignete sich der Vorfall am internationalen Flughafen Jorge Chávez. Die illegale Fracht wurde in drei Koffern gefunden, die zwei deutschen und einem polnischen Staatsbürger gehörten.

Nach Angaben des peruanischen Nationalen Dienstes für Forstwirtschaft und Wildtiere (SERFOR) befanden sich in jedem Koffer 15 bis 22 Socken. Zollbeamte bemerkten bei der Kontrolle ungewöhnliche Bewegungen im Gepäck und untersuchten die Socken. Dabei wurden Tausende darin versteckte Spinnen entdeckt.

Unter den beschlagnahmten Vogelspinnen befinden sich Eier, frisch geschlüpfte Jungtiere und ausgewachsene Exemplare. Einige gehören zu geschützten Arten, von denen manche wissenschaftlich noch nicht vollständig erforscht sind.

Experten vermuten, dass die Spinnen für Sammler, wissenschaftliche Zwecke oder den Handel mit exotischen Tieren bestimmt waren.

Laut Cora Suárez, einer Sprecherin von SERFOR, kann der Preis für eine einzige Vogelspinne in Europa etwa 500 Euro erreichen. Auf dieser Grundlage wurde der geschätzte Gesamtwert der beschlagnahmten Tiere auf 1,5 Millionen Euro taxiert. Dies ist kein tatsächlicher Handelserlös, sondern ein geschätzter Marktwert.

Die drei Passagiere wurden von der auf Umweltkriminalität spezialisierten Polizei festgenommen. Es wird erwartet, dass gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet wird. Die Vogelspinnen werden nach einer entsprechenden Untersuchung und Begutachtung in ein zugelassenes Pflegezentrum gebracht.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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