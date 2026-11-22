Am Flughafen von Peru erregten drei Koffer, die nach Deutschland geschmuggelt werden sollten, die Aufmerksamkeit der Kontrolleure. Bei der Durchsuchung der Gepäckstücke wurden über 3000 versteckte Vogelspinnen entdeckt.

Es wurde berichtet, dass die seltenen Spinnen in den Koffern zwischen schmutzigen Socken versteckt waren. Auf diese Weise wurde versucht, sie an der Flughafenkontrolle vorbeizuschmuggeln.

Drei Personen wurden im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen. Bisher liegen keine weiteren Informationen darüber vor, wohin die Vogelspinnen gebracht werden sollten und zu welchem Zweck.

Dieser Vorfall hat erneut gezeigt, wie wichtig die Kontrolle gegen den illegalen Tierhandel an Flughäfen ist.