Politiker namens Hitler Mussolini in Peru zum Bürgermeister gewählt

·5·Welt
Politiker namens Hitler Mussolini in Peru zum Bürgermeister gewählt

Bei der Wahl zum Bürgermeister des kleinen Bezirks Queropalca in den peruanischen Anden hat ein Politiker namens Hitler Mussolini Simeon Flores gewonnen. Er erhielt 34,54 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen seine Konkurrenten durch. Dies berichtete The Guardian.

Der 45-jährige Flores trat als Kandidat der Partei „Ahora Nación“ an. Er erhielt 229 Stimmen. Sein engster Konkurrent, Gaspar Osorio, belegte mit 204 Stimmen den zweiten Platz. Somit lag Flores mit nur 25 Stimmen Vorsprung vor seinem Rivalen.

Der Name des Politikers erregte große Aufmerksamkeit. Die Namen „Hitler“ und „Mussolini“ in seinem vollständigen Namen erinnern an die berühmtesten Diktatoren des 20. Jahrhunderts – Adolf Hitler und Benito Mussolini.

Berichten zufolge gewann Flores die Kommunalwahlen am 4. Oktober. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachrichten wurde die offizielle Bestätigung seines Sieges erwartet. Er wird sein Amt als Bürgermeister am 1. Januar 2027 antreten.

Es ist erwähnenswert, dass die Namensgleichheit des Politikers mit historischen Persönlichkeiten nicht bedeutet, dass seine ideologischen Ansichten denen der Diktatoren ähneln.

Simeon FloresAhora NaciónAnden-WahlenPeruPolitik
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Thriller der 10. Runde in Samarkand: Männer deklassieren Armenien, Frauen besiegen PeruThriller der 10. Runde in Samarkand: Männer deklassieren Armenien, Frauen besiegen Peru26 September 22:16Kurioses Naturwunder: Seltener Vogel mit Lockengefieder im Amazonasgebiet erstaunt WissenschaftlerKurioses Naturwunder: Seltener Vogel mit Lockengefieder im Amazonasgebiet erstaunt Wissenschaftler8 August 06:02Über 500 Babys in Peru nach Haaland benanntÜber 500 Babys in Peru nach Haaland benannt12 Juli 23:37Mehr als 560 Babys in Peru nach Haaland benanntMehr als 560 Babys in Peru nach Haaland benannt12 Juli 12:1469,5 Stunden Nonstop-Schach: Neuer Weltrekord aufgestellt69,5 Stunden Nonstop-Schach: Neuer Weltrekord aufgestellt29 Juni 23:02Starlink versorgt peruanische Schulen mit Internet: 30.000 Schüler vernetztStarlink versorgt peruanische Schulen mit Internet: 30.000 Schüler vernetzt22 Juni 11:26
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt