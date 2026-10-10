Politiker namens Hitler Mussolini in Peru zum Bürgermeister gewählt

Bei der Wahl zum Bürgermeister des kleinen Bezirks Queropalca in den peruanischen Anden hat ein Politiker namens Hitler Mussolini Simeon Flores gewonnen. Er erhielt 34,54 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen seine Konkurrenten durch. Dies berichtete The Guardian.

Der 45-jährige Flores trat als Kandidat der Partei „Ahora Nación“ an. Er erhielt 229 Stimmen. Sein engster Konkurrent, Gaspar Osorio, belegte mit 204 Stimmen den zweiten Platz. Somit lag Flores mit nur 25 Stimmen Vorsprung vor seinem Rivalen.

Der Name des Politikers erregte große Aufmerksamkeit. Die Namen „Hitler“ und „Mussolini“ in seinem vollständigen Namen erinnern an die berühmtesten Diktatoren des 20. Jahrhunderts – Adolf Hitler und Benito Mussolini.

Berichten zufolge gewann Flores die Kommunalwahlen am 4. Oktober. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachrichten wurde die offizielle Bestätigung seines Sieges erwartet. Er wird sein Amt als Bürgermeister am 1. Januar 2027 antreten.

Es ist erwähnenswert, dass die Namensgleichheit des Politikers mit historischen Persönlichkeiten nicht bedeutet, dass seine ideologischen Ansichten denen der Diktatoren ähneln.