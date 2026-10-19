„Keine Könige!“: Massenproteste gegen die Politik von Trump in den USA (Video)

In mehreren großen Städten der USA fanden umfangreiche Massenproteste gegen die Politik von Präsident Donald Trump statt. Laut Angaben der einflussreichen Nachrichtenagentur Associated Press (AP) wurden die Kundgebungen im ganzen Land unter dem landesweiten Motto „No Kings“ („Keine Könige“) organisiert.

Die Protestwelle war besonders in großen politischen und wirtschaftlichen Zentren wie New York, der Hauptstadt Washington und Atlanta zu beobachten und brachte Tausende Aktivisten auf die Straßen.

„Machtkonzentration in einer Hand“: Die Hauptkritikpunkte der Demonstranten

Die Teilnehmer der Demonstrationen protestieren scharf gegen die politischen Entscheidungen der amtierenden Regierung und deren Haltung gegenüber demokratischen Institutionen:

Vorwurf der „Alleinherrschaft“: Die Demonstranten werfen Donald Trump offen vor, die Staatsführung und Befugnisse übermäßig in seinen Händen zu konzentrieren und verfassungsrechtliche Beschränkungen zu verletzen;

Das Motto „Keine Könige“: Die Aktivisten erinnerten daran, dass die Vereinigten Staaten keine Monarchie, sondern ein freies demokratisches System seien, und forderten die Unabhängigkeit der Gewaltenteilung;

Umfassende Geografie: Von den zentralen Plätzen New Yorks bis hin zur Umgebung des Weißen Hauses und des Kapitols sowie im Verwaltungszentrum des Bundesstaates Georgia, Atlanta, füllten Menschen mit Plakaten und Slogans die Straßen.

Hauptziel: Die Zwischenwahlen am 3. November

Analysten zufolge sind diese Proteste nicht zufällig zu diesem Zeitpunkt eskaliert; sie verfolgen ein klares politisches Ziel:

Mobilisierung der Wähler: Die Aktionen zielen darauf ab, die Bürger kurz vor den für den 3. November geplanten wichtigen Zwischenwahlen zum US-Kongress zu aktivieren und zur Teilnahme an den Wahlurnen zu bewegen;

Kontrolle über den Kongress: Diese Wahlen bestimmen das Kräfteverhältnis im Senat und im Repräsentantenhaus und entscheiden darüber, wie frei oder eingeschränkt die Politik der Trump-Regierung in der verbleibenden Amtszeit sein wird.

Das Erstarken der „No Kings“-Bewegung kurz vor dem 3. November zeigt, dass die Spannungen und die Polarisierung auf der amerikanischen politischen Bühne ein Maximum erreicht haben.