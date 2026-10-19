Unerwartete Tragödie während eines Gottesdienstes in einer Kirche in Ecuador: Priester stirbt durch herabstürzendes Kreuz

Am 17. Oktober 2026 ereignete sich während eines Gottesdienstes in der Kirche Perpetuo Socorro in Guayaquil, Ecuador, ein tragischer Vorfall. Als der Priester Patricio Alfredo Sánchez Molinari vor dem Altar stand, löste sich ein großes Holzkreuz, das an der Wand hinter ihm befestigt war, und stürzte herab.

Der Vorfall geschah, während die Zeremonie live übertragen wurde. Das verbreitete Video zeigt, wie das Kreuz unerwartet herabstürzt und Kirchenbesucher eilen, um dem Priester zu helfen. Die Anwesenden riefen zudem nach einem Krankenwagen.

Später bestätigte die Erzdiözese Guayaquil den Tod von Priester Patricio Alfredo Sánchez Molinari. Die religiöse Organisation sprach den Angehörigen des Verstorbenen und der Kirchengemeinde ihr Beileid aus.

Bisher liegen keine offiziellen Informationen darüber vor, warum das Holzkreuz herabstürzte. Die Details und die Ursachen des Vorfalls sind derzeit noch unbekannt.